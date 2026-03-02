우주잔해 급증에 대응…우주청, 437억 상황인식정보관 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제3자 제안공고 착수…2027년 착공·2029년 준공 목표

지구 궤도 상 우주물체와 우주잔해가 급증하는 가운데, 정부가 우주위험 감시 인프라 확충에 나섰다. 437억원 규모의 '한국우주상황인식정보관'을 민간투자 방식으로 건립해 우주상황 인식 역량을 강화하겠다는 것이다.

우주항공청은 2일 한국우주상황인식정보관 건립을 위한 제3자 제안공고를 실시하고 사업자 선정 절차에 돌입했다고 밝혔다. 공모는 90일간 진행되며, 올해 2분기 중 우선협상대상자를 선정하고 연내 실시협약을 체결할 계획이다.

지구를 둘러싼 우주쓰레기. 기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. NASA 제공

이번 사업은 BTL(Build-Transfer-Lease) 방식의 민간투자사업으로 추진된다. 민간 사업자가 시설을 건설한 뒤 국가에 소유권을 이전하고, 일정 기간 임대료를 통해 투자비를 회수하는 구조다. 총사업비는 437억8800만원(추정가 기준)이다.

정보관은 한국천문연구원(대전 유성구) 부지에 지하 1층, 지상 7층, 연면적 9800.39㎡ 규모로 들어선다. 실시간 우주물체 감시·모니터링 공간과 천문 분야 대형 연구개발(R&D)을 위한 실험실 확충이 핵심 기능이다.

이 사업은 지난해 8월 민간 제안으로 시작됐으며, 전문기관의 민자 적격성 조사와 우주청 민간투자심의위원회 심의를 거쳐 추진이 확정됐다. 2025년 정기국회에서 사업 한도액도 확보했다. 우주청은 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 하고 있다. 공사 기간은 착공일로부터 720일이며, 준공 후 20년간 운영권을 부여할 예정이다.

권현준 우주항공정책국장은 "우주는 과학 탐구를 넘어 경제·산업·안보와 직결되는 전략 공간으로 변모하고 있다"며 "우주물체와 우주잔해 증가에 대응해 우주위험 감시 인프라를 신속히 확충하고 상황인식 역량을 강화하겠다"고 밝혔다.





우주청은 향후 선정된 사업자와 실시협약을 체결한 뒤 본격적인 설계·시공 절차에 착수할 계획이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

