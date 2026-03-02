전기차 대신 ESS·로봇 전면에…K배터리, 인터배터리2026서 격돌

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일~13일 서울 코엑스서 개최

ESS·데이터센터·로봇· 드론 등

EV 둔화 속 차세대 제품군 대거 공개

오는 11일부터 13일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 국내 최대 이차전지 전시회인 '인터배터리 2026'에 국내 배터리 기업들이 총출동해 기술력을 뽐낸다.

전기차(EV) 시장의 성장세가 둔화하고 있는 가운데 국내 배터리 기업들은 에너지저장장치(ESS), 인공지능(AI) 데이터센터, 로봇, 드론 등 다양한 제품군들을 전면에 내세울 계획이다.

올해 국내 배터리 3사가 가장 강조하는 제품군은 ESS다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후 주력 시장인 북미 전기차 시장이 고전하고 있는 가운데 K배터리 기업들은 ESS 시장에 주력하고 있다.

특히 그동안 북미 시장을 주도하던 중국 리튬인산철(LFP) 배터리가 대중국 관세의 영향으로 영향력이 위축될 것으로 예상되면서 국내 배터리 기업들은 삼원계 생산라인을 LFP용으로 전환하는 등 시장에 대응하고 있다.

ESS·AI 데이터센터 시장 겨냥 첨단 제품 대거 공개

참가 기업중 가장 큰 규모인 540m²(약 163평)가량의 전시장을 마련한 LG에너지솔루션은 AI와 재생에너지 확대에 따른 전력 수요 급증에 대응할 수 있는 전력망용, 산업/상업용, 데이터센터용 배터리를 선보일 예정이다.

전력망용으로는 국내 전력 인프라와 제도적 환경에 맞춘 ESS 솔루션인 'JF2 DC 링크 5.0'이 전시된다. 이 제품은 한국의 전력 인프라와 제도적 환경에 맞게 설계됐으며 국 내 최초로 LFP 배터리를 탑재해 화재 안전성을 강화한 것이 특징이다. AI 데이터센터용 비상 전원 솔루션으로 LFP 기반의 차세대 JP6 UPS 용 랙(Rack) 시스템과 고출력 원통형 배터리가 탑재된 BBU(Battery Backup Unit) 솔루션도 국내 최초로 공개한다.

삼성SDI는 부스 중앙에 무정전 전원 장치(UPS) 및 배터리 백업 유닛(BBU)용 배터리 솔루션을 전시한다. 삼성SDI의 UPS용 배터리인 'U8A1'은 각형 배터리 폼팩터에 리튬망간산화물(LMO) 소재를 적용해 고출력 성능과 안전성을 동시에 확보한 제품이다. 지난해 유럽 최대 에너지 전시회 '더 스마터 E 유럽'에서 국내 업체 중 유일하게 '어워드 위너(Award Winner)'로 선정됐다.

이번 전시에서 처음 공개되는 BBU용 배터리 솔루션은 초고출력·고용량 원통형 배터리를 채용한 제품이다. 높은 출력의 고용량 원통형 배터리를 서버와 직접 연결해 전력 피크 시 빠르고 즉각적으로 대응할 수 있으며 정전 시 데이터 저장 시간도 추가 확보할 수 있다.

삼성SDI는 이번 전시에서 ESS용 일체형 배터리 솔루션인 '삼성 배터리 박스(SBB)'의 모든 제품군을 전시한다. SBB는 삼성SDI가 2023년 첫 출시한 일체형 ESS용 배터리 솔루션이다. 20피트 컨테이너에 각형 니켈코발트알루미늄(NCA) 또는 리튬인산철(LFP) 배터리를 채우고, 독자 개발한 모듈 내장형 직분사(Enhanced Direct Injection, EDI)와 셀 이상 사전 진단, 수명 자동 측정 등의 첨단 기술을 적용해 안전성과 장수명을 확보했다.

올해 전시에서는 AI 기반 화재 예방 소프트웨어인 '삼성 배터리 인텔리전스(SBI)'를 처음 선보일 예정이다.

이번 전시에서 SK온은 ESS용 고에너지밀도 LFP 파우치 배터리를 전면에 내세운다. 글로벌 ESS 시장에서 대용량 셀 수요가 확대되는 흐름에 맞춘 제품으로, 현재 에너지밀도를 기존 350~450Wh/L에서 500Wh/L 수준으로 끌어올리기 위한 연구개발을 진행 중이다. 전극 고밀도화와 내부 공간 효율화, 공정 최적화를 통해 수명과 출력 성능을 함께 개선한다는 계획이다.

안전 기술도 공개한다. 업계 최초로 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 기반 예방·진단 시스템을 적용한 컨테이너형 ESS DC 블록을 선보인다. 배터리 내부 저항과 반응 특성을 정밀 분석해 미세 결함과 열화 단계를 조기에 예측할 수 있으며, 이상 징후가 감지된 모듈만 교체하도록 설계해 유지 편의성과 경제성을 높였다.

로봇·드론 등 차세대 시장 놓고도 각축

이번 전시회에서 국내 배터리 기업들은 휴머노이드, 드론 등 차세대 배터리 시장 선점에 나선다.

LG에너지솔루션은 부스에 LG전자의 홈 로봇 'LG 클로이드(LGCLOiD)'와 베어로보틱스의 자율 주행 로봇 'Carti100'를 전시한다. 이를 통해 자사의 고성능 원통형 배터리가 가정용·산업용 등 다양한 용도로 폭넓게 활용될 수 있다는 점을 강조할 예정이다.

또한 K-드론 얼라이언스와 협력해 개발한 혈액 수송용 드론, 항공-큐브 위성 등이 함께 소개된다.

LG에너지솔루션은 미래기술 존에서 전고체 배터리를 비롯해 리튬메탈 배터리, 바이폴라 배터리, 소듐 배터리 등 차세대 배터리 기술 포트폴리오를 선보일 계획이다.

또, 모빌리티 존에서는 LMR 배터리를 최초로 공개하고, 소프트웨어 및 AI 기반의 전기차 배터리 진단·예측 기술도 소개된다. GM과 공동으로 개발 중인 이 배터리는 지난해 미국에서 열린 배터리쇼 북미 2025에서 '배터리 혁신상'을 수상한 제품이다.

SK온은 하이니켈 삼원계 배터리가 탑재된 현대위아의 자율이동로봇(AMR)을 전시한다. 이 로봇은 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 산업 현장에서 물류 자동화에 활용되고 있다.

SK온은 이와 함께 황화물계 전고체 배터리(1,000Wh/L급), 고분자 산화물 복합계 배터리, 리튬메탈 배터리 등 차세대 기술과 10%에서 80%까지 7분 만에 충전 가능한 초급속 충전 기술도 공개한다. SK엔무브와 공동 개발 중인 액침 냉각 기술도 전시한다.

삼성SDI는 전고체 배터리를 통해 로봇, 드론 등 차세대 시장을 노리고 있다. 삼성SDI는 이번 전시에서 2027년 하반기 양산을 목표로 개발중인 전고체 배터리를 소개할 예정이다. 회사는 휴머노이드, 이동형 로봇, 산업용 로봇 등 다양한 피지컬AI에 전고체 배터리로 대응할 계획이다.

포스코퓨처엠 인터배터리 2026 조감도. 포스코퓨처엠

소재 기업 중 포스코퓨처엠은 니켈 함량을 95% 이상으로 끌어올린 울트라 하이니켈 양극재와 리튬인산철 양극재를 전면에 내세울 예정이다. 또 로봇 등 차세대 산업에서 주목받는 전고체 배터리용 양극재와 실리콘 음극재 등 차세대 소재의 개발 현황과 중장기 로드맵도 공개한다.





포스코퓨처엠은 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼과 공동으로 추진 중인 연구·개발 현황을 소개한다. 양사는 인터배터리 기간 중인 오는 12일 오전 11시 배터리 소재 연구개발 전략을 주제로 합동 기조 강연을 진행할 예정이다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

