유한양행, 창립 100주년 맞아 유일한 박사 웹툰 연재

3월1일 웹툰 'NEW 일한' 공개

독립운동가이자 기업가의 삶 재해석

"젊은 세대에 멘토 사례로 제시"

유한양행이 창립 100주년을 맞아 창업자 유일한 박사의 정신과 업적을 조명한 창작 웹툰을 공개한다고 27일 밝혔다.

윤태호 작가와 협업한 웹툰 'NEW 일한'은 총 8화 분량으로 다음달 1일부터 매주 일요일 카카오페이지를 통해 연재된다. 독립운동가이자 기업가로서 시대의 변곡점마다 중요한 선택을 이어간 유일한 박사의 삶을 조명한다.

이 작품은 단순한 업적 나열이나 연대기적 서술을 넘어 드라마 제작 발표회(PT) 형식 전개 구조를 차용한 것이 특징이다. 한 인물이 유일한 박사를 추천·검토하는 과정을 따라가며 그의 가치관과 판단, 당시의 시대적 맥락을 단계적으로 풀어낸다. 각 회차는 하나의 주제 또는 사례를 중심으로 전개되며 회차마다 선택의 과정에 초점을 맞췄다.





유한양행 관계자는 "이번 웹툰은 창업자 유일한 박사의 정신과 업적을 국민들에게 보다 친숙하게 전하기 위해 기획했다"며 "젊은 세대가 유일한 박사의 삶과 선택을 하나의 멘토 사례로 접하며 더 나은 미래를 그리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





