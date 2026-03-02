본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[칩톡]"삼성·SK 인재 모십니다"… 퀄컴이 한국서 D램 설계판 키우는 이유

권현지기자

입력2026.03.02 09:27

수정2026.03.02 10:28

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'메모리 센트릭' 컴퓨팅 설계 인력 채용
PC·차량 온디바이스 AI 겨냥
"韓 역량 인정, 팹리스 인력 쟁탈전 본격화"

[칩톡]"삼성·SK 인재 모십니다"… 퀄컴이 한국서 D램 설계판 키우는 이유 퀄컴의 '3차원(3D) D램' 설계 인력 채용 공고. 퀄컴 홈페이지 캡처
AD

글로벌 반도체 설계 전문 기업인 퀄컴이 한국에서 차세대 메모리 반도체인 3차원(3D) D램 설계 인력 채용에 나섰습니다. 온디바이스 인공지능(AI) 시대를 대비해 메모리 병목을 선제적으로 해소하려는 전략이라는 해석이 나옵니다. 전문가들은 이를 신호탄으로 다른 글로벌 팹리스(반도체 설계) 업체들도 한국에서 메모리 전문 인력 확보에 나설 가능성이 크다고 전망합니다.


2일 반도체 업계에 따르면 퀄컴 코리아는 최근 3D D램 아키텍트를 포함한 주문형 반도체(ASIC) 엔지니어 경력직 채용 공고를 냈습니다. 퀄컴은 3D D램 구조 평가와 최적화를 담당하고, 데이터센터와 모바일, 컴퓨팅, 확장현실(XR)을 위한 '메모리 센트릭(Memory-centric)' 컴퓨팅 구현에 참여할 설계 인력을 찾는다고 밝혔습니다. 이는 단순 제품 개발을 넘어, 향후 시스템 설계의 중심을 메모리로 이동시키겠다는 방향성을 드러낸 것으로 풀이됩니다.


3D D램은 평면으로 배열된 기억 소자(셀)를 수직으로 쌓아 올린 차세대 제품입니다. 기존 구조 대비 용량을 대폭 확장할 수 있을 뿐 아니라, 연산 장치(프로세서)와의 물리적 거리를 줄여 데이터 이동 시간을 단축하는 것이 핵심입니다. 인공지능 연산에서 성능을 좌우하는 요소가 연산 능력 자체보다 데이터 이동 속도라는 점을 고려하면, 3D 구조는 구조적 한계를 넘기 위한 해법으로 평가됩니다.


특히 퀄컴은 이번 채용에서 2.5D 및 3D 패키징 경험을 강조했습니다. 이는 3D D램을 별도의 메모리 칩으로 사용하는 수준을 넘어, 프로세서 인접 배치 또는 적층까지 염두에 두고 있음을 시사합니다. 다시 말해, 칩과 메모리를 물리적으로 통합해 시스템 단위에서 병목을 줄이려는 접근입니다. 고성능 컴퓨팅과 모바일 기기 모두에서 패키징 기술이 경쟁력을 좌우하는 시대적 흐름과 맞닿아 있습니다.


전문가들은 이번 채용을 온디바이스 AI 확산에 대비한 포석으로 해석합니다. 온디바이스 AI는 클라우드 서버가 아닌 스마트폰, PC, 자동차 등 기기 자체에서 AI 연산을 처리하는 기술입니다. 데이터센터용 AI 칩과 달리 전력 효율과 면적 제약이 핵심 변수입니다.


김용석 성균관대 전자전기공학부 교수는 "퀄컴은 온디바이스 AI 분야에 집중하면서 향후 AI 고성능화에 따른 메모리 병목 해결을 준비하는 것으로 보인다"며 "모바일향 HBM이 핵심으로, PC와 자동차용 AI 반도체에 적용될 가능성이 높다"라고 설명했습니다. 이어 "AI 학습에서 추론 중심으로 무게가 이동하는 흐름에 대비한 움직임으로 봐야 한다"고 덧붙였습니다. 이는 AI 연산 패러다임 변화에 맞춰 메모리 구조 역시 재설계 단계에 들어섰다는 의미로 읽힙니다.


또 다른 관전 포인트는 채용 지역입니다. 퀄컴이 한국에서 3D D램 전문가를 찾는 것은 국내 메모리 기술 인력의 경쟁력을 인정한 행보라는 분석이 나옵니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 D램 시장 점유율 70% 이상을 차지하고 있습니다. 차세대 메모리 기술 개발에서도 주도권을 확보하고 있는 만큼, 해당 기업에서 경험을 축적한 인력은 글로벌 팹리스 입장에서 전략적 자산이 될 수 있습니다. 이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 "메모리는 한국이 압도적으로 앞서 있고, 현지에서 그런 경험을 한 엔지니어가 설계를 해준다면 퀄컴 입장에서 최상의 선택"이라고 말했습니다. 이는 메모리 강국의 인재 풀이 설계 생태계로 확장되는 흐름을 보여줍니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계에서는 이번 채용이 일회성에 그치지 않을 가능성에 주목합니다. 퀄컴은 직접 생산시설을 보유하지 않는 팹리스 기업이기 때문에, 사업 확장을 위해서는 설계 역량을 내재화하는 것이 필수적입니다. 이 교수는 "퀄컴은 반도체를 직접 만드는 기업이 아니기 때문에 공격적으로 사업을 추진하려면 현지에서 엔지니어를 채용해 설계해야 한다"며 "비슷한 방식으로 다른 글로벌 팹리스 기업들도 한국 인력 확보에 나설 가능성이 높다"라고 전망했습니다.



[칩톡]"삼성·SK 인재 모십니다"… 퀄컴이 한국서 D램 설계판 키우는 이유



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기