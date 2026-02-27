한성숙 중기부 장관, 동남권 벤처 활성화 현장 행보

동남권 벤처생태계 활성화를 위한 업무협약 등 체결
중소벤처기업부가 동남권 벤처 생태계 활성화와 기업 성장을 지원하는 현장 소통 행보를 이어간다.
중기부는 27일 부산에서 ▲동남권 벤처펀드 및 벤처생태계 활성화를 위한 생산적 금융 협약식 ▲동남권 벤처정책 및 벤처투자 설명회 ▲정책 집행 현장 점검 등을 진행한다고 밝혔다.
부산은행·경남은행·한국벤처투자·기술보증기금은 부산은행 본점에서 동남권 벤처펀드와 벤처생태계 활성화를 위한 생산적 금융 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 업무협약을 통해 4개 기관은 ▲동남권 벤처기업 상생금융 지원 ▲동남권 벤처생태계 활성화 ▲동남권 벤처펀드 조성과 운용협력 등을 위해 긴밀히 협력할 예정이다.
한성숙 장관은 "이번 협력은 지역 주요 금융기관과 정책금융기관이 지역 벤처·스타트업을 체계적으로 지원하는 협력 모델이라는 점에서 큰 의미가 있다"며, "앞으로도 지역 금융기관과의 협력을 강화하여 지역 벤처기업에 대한 투자·금융 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
중기부는 동남권 벤처캐피탈 간담회와 유관기관 합동 '동남권 벤처정책·벤처투자 설명회'를 부산창조경제혁신센터에서 진행한다. 간담회에서는 KB인베스트먼트, 인라이트벤처스, BNK벤처투자 등 수도권·동남권에서 활동하는 운용사들과 함께 동남권 벤처투자 발전방향에 대해 논의할 예정이다.
지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회의 일환으로 열리는 이번 설명회는 국민 누구나 정책에 접근할 수 있는 '열린 행정, 라이브 행정'으로 중기부 유튜브 생중계로 진행된다. 다음달 4일에는 서남권, 10일에는 제주, 12일에는 강원지역에서 진행된다.
설명회에 참여하는 유관기관은 각 기관의 벤처 지원사업을 소개하며, 참여기업을 대상으로 지원사업 1:1 상담을 실시한다. 동남권 벤처기업에 수도권 유력 VC 투자유치를 지원하기 위해 나우아이비캐피탈, 인터베스트 등 10개 벤처캐피탈이 참여하는 1:1 투자상담도 진행한다.
한성숙 장관은 "동남권 벤처생태계는 수도권과 함께 대한민국 벤처생태계의 또 하나의 축으로 성장할 수 있는 잠재력이 매우 큰 곳"이라며 "중기부는 비수도권 전 지역이 각자의 성장 잠재력을 발휘할 수 있도록 현장 목소리에 귀 기울여 지역 수요에 맞는 정책을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.
한 장관은 이날 정책자금을 집행하는 기술보증기금 본점과 소상공인진흥공단 부산전용교육장을 찾아 정책자금 지원현황을 점검하고 실무직원의 현장 의견과 애로사항을 청취했다.
