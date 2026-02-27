한성숙 중기부 장관, 동남권 벤처 활성화 현장 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동남권 벤처생태계 활성화를 위한 업무협약 등 체결

중소벤처기업부가 동남권 벤처 생태계 활성화와 기업 성장을 지원하는 현장 소통 행보를 이어간다.

중기부는 27일 부산에서 ▲동남권 벤처펀드 및 벤처생태계 활성화를 위한 생산적 금융 협약식 ▲동남권 벤처정책 및 벤처투자 설명회 ▲정책 집행 현장 점검 등을 진행한다고 밝혔다.

한정숙 중소벤처기업부 장관이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 벤처 미래 포럼에 참석, 개회사를 하고 있다. 2025.12.11 윤동주 기자

부산은행·경남은행·한국벤처투자·기술보증기금은 부산은행 본점에서 동남권 벤처펀드와 벤처생태계 활성화를 위한 생산적 금융 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 업무협약을 통해 4개 기관은 ▲동남권 벤처기업 상생금융 지원 ▲동남권 벤처생태계 활성화 ▲동남권 벤처펀드 조성과 운용협력 등을 위해 긴밀히 협력할 예정이다.

한성숙 장관은 "이번 협력은 지역 주요 금융기관과 정책금융기관이 지역 벤처·스타트업을 체계적으로 지원하는 협력 모델이라는 점에서 큰 의미가 있다"며, "앞으로도 지역 금융기관과의 협력을 강화하여 지역 벤처기업에 대한 투자·금융 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

중기부는 동남권 벤처캐피탈 간담회와 유관기관 합동 '동남권 벤처정책·벤처투자 설명회'를 부산창조경제혁신센터에서 진행한다. 간담회에서는 KB인베스트먼트, 인라이트벤처스, BNK벤처투자 등 수도권·동남권에서 활동하는 운용사들과 함께 동남권 벤처투자 발전방향에 대해 논의할 예정이다.

지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회의 일환으로 열리는 이번 설명회는 국민 누구나 정책에 접근할 수 있는 '열린 행정, 라이브 행정'으로 중기부 유튜브 생중계로 진행된다. 다음달 4일에는 서남권, 10일에는 제주, 12일에는 강원지역에서 진행된다.

설명회에 참여하는 유관기관은 각 기관의 벤처 지원사업을 소개하며, 참여기업을 대상으로 지원사업 1:1 상담을 실시한다. 동남권 벤처기업에 수도권 유력 VC 투자유치를 지원하기 위해 나우아이비캐피탈, 인터베스트 등 10개 벤처캐피탈이 참여하는 1:1 투자상담도 진행한다.

한성숙 장관은 "동남권 벤처생태계는 수도권과 함께 대한민국 벤처생태계의 또 하나의 축으로 성장할 수 있는 잠재력이 매우 큰 곳"이라며 "중기부는 비수도권 전 지역이 각자의 성장 잠재력을 발휘할 수 있도록 현장 목소리에 귀 기울여 지역 수요에 맞는 정책을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.





한 장관은 이날 정책자금을 집행하는 기술보증기금 본점과 소상공인진흥공단 부산전용교육장을 찾아 정책자금 지원현황을 점검하고 실무직원의 현장 의견과 애로사항을 청취했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

