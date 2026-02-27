美 바이오 포트폴리오사 M&A 소식에…아주IB투자 멀티플 9배

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처캐피털(VC) 아주IB투자가 글로벌 바이오 투자 성공 사례를 만들었다. 포트폴리오사의 주가가 인수·합병(M&A) 소식에 뛰면서 아주IB투자는 9배의 멀티플을 찍을 전망이다.

27일 외신 보도에 따르면 글로벌 제약사 '길리어드(Gilead Science)'는 '아셀릭스(Arcellx)'를 78억달러(약 10조원)에 인수하기로 합의했다. 아셀릭스는 아주IB투자의 미국 현지 자회사 솔라스타벤처스가 투자한 바이오 기업이다.

인수합의 발표 후 64.11달러였던 아셀릭스 주가는 지난 23일 종가 기준 113.75달러로 80%가량 뛰었다. 아주IB투자는 아셀릭스의 나스닥 상장 후 2023년부터 지난해까지 여러차례 회수를 진행했으며, 현재도 상당 수 주식을 보유 중이다. 이에 따라 잔여 주식을 처분하면 누적 기준 투자원금 대비 8~9배 멀티플이 기대된다는 분석이 나온다.

솔라스타벤처스는 2019년 아셀릭스의 시리즈 B 라운드 리드 투자자로 참여해 이후 후속 투자까지 진행한 것으로 알려졌다. 총 투자원금 규모만 1500만달러로 파악된다.

아셀릭스는 2014년 설립된 미국 캘리포니아 소재 바이오 기업으로 암 및 난치질환 치료를 위한 차세대 세포치료제 개발에 주력하고 있다. 특히 재발·불응성 다발성 골수종(rrMM)을 대상으로 한 BCMA 표적 CAR-T 치료제와 독자적인 세포치료 플랫폼 기술을 기반으로 차세대 면역세포치료 분야에서 주목받고 있다. 아셀릭스를 인수하기로 한 길리어드는 바이러스 치료제 분야에서 압도적인 위상을 보유한 회사로, 타미플루 최초 개발사다.





데릭 윤 솔라스타벤처스 법인장은 "솔라스타벤처스는 앞으로도 미국은 물론 글로벌 바이오 투자 시장에서 계속해서 좋은 기업을 발굴하며, 성장에 박차를 가해 나아갈 것"이라고 말했다.





