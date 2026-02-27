[특징주]삼천당제약, 9%↑…'먹는 위고비' 유럽 11개국 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽 11개국과 '먹는 위고비(경구용 비만치료제)' 독점 계약을 체결한 삼천당제약의 주가가 이틀 연속 상승하고 있다.

27일 오전 10시15분 기준 삼천당제약은 9.51%(7만2000원) 오른 82만9000원에 거래되고 있다. 전날 상한가 마감한 데 이어 이틀 연속 상승세다.

앞서 전날 삼천당제약은 유럽 소재 제약사와 함께 개발 중인 경구용 당뇨 치료제 리벨서스 제네릭 및 경구용 비만 치료제 위고비 오럴 제네릭(세마글루타이드)에 대해 영국 등 11개국을 대상으로 하는 독점 라이선스 및 상업화 계약을 체결했다고 공시했다.

계약금 및 마일스톤 총금액은 3000만유로(한화 약 508억원)이다. 제품 공급은 첫 판매일로부터 10년 동안 이어지며, 10년 경과 후 5년마다 자동 갱신된다. 순이익을 분기별로 정산해 삼천당제약이 60%, 파트너사가 40%로 이익을 공유한다.





다만 계약 상대방과 계약금 및 마일스톤 세부 내용은 파트너사 영업 전략 보호를 위해 2036년 2월25일로 공시를 유보했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

