부산지방보훈청, 제107주년 동래 3·1독립만세운동 재현행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 1일 동래구 일대, 기념식·만세행진 진행

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 오는 3월 1일 내성초등학교와 동래시장 등 동래구 일대에서 제107주년 동래 3·1독립만세운동 재현행사를 개최한다.

이날 행사는 부산 3·1독립운동기념탑 앞에서 헌화와 분향으로 참배한 뒤, 내성초등학교 운동장에서 기념식을 여는 순으로 진행된다. 기념식은 ▲국민의례 ▲경과보고 ▲'쉽고 바르게 읽는 독립선언서' 낭독 ▲만세삼창 ▲박차정 의사 만세 퍼포먼스 ▲단막극 '소녀의 약속' 순으로 마련된다.

기념식 이후에는 '동래 3·1독립만세운동 행진'이 재현된다. 행진은 내성초등학교를 출발해 동래고등학교, 수안인정시장, 동래시장 앞 만세거리, 동래구청 오거리를 거치는 경로로 진행된다. 특히 수안인정시장 사거리에서는 퍼포먼스 '애국 시민을 구출하라'가 펼쳐져 당시의 긴박했던 분위기를 생생히 전달할 예정이다.

이날 행사에는 부산지방보훈청장과 동래구청장을 비롯한 관내 기관장, 동래문화원장, 동래고·학산여고 학생들, 시민 등 약 2000명이 참석할 예정이다. 동래문화원 풍물단과 구립합창단, 연극인들의 다채로운 공연도 더해져 행사의 의미를 되새기는 시간이 될 것으로 기대된다.





AD

부산지방보훈청 관계자는 "학생과 시민 등 다양한 세대가 만세행진에 직접 참여함으로써 선열들의 헌신과 독립의 의지를 잠시나마 생각해보는 소중한 기회가 될 것"이라고 말했다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>