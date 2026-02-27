본문 바로가기
수소·암모니아 가스터빈 개발, 산·학·연 뭉쳤다

강희종에너지 스페셜리스트

2026.02.27

한국항공대 주관, 에너지혁신연구센터 구축
수소·암모니아 등 무탄소 가스터빈 기술 개발
두산에너빌리티·한화에어로스페이스 등 참여

한국항공대학교는 기후에너지환경부와 한국에너지기술평가원이 주관하는 에너지 인력 양성 사업의 '무탄소 연료 가스터빈 설계·제작·안전 혁신연구센터'에 주관 기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.


이에 따라 올해부터 6년간 총 80억1000만원을 투입해 교내에 에너지혁신연구센터(연구책임자 한국항공대 곽재수 교수)를 구축하고, 무탄소 연료 기반 가스터빈 분야의 연구개발과 전문인력 양성을 추진한다.


에너지혁신연구센터는 수소·암모니아 등 무탄소 연료를 활용하는 가스터빈의 설계·제작·안전·운용 기술 분야 국가 R&D 사업의 거점 역할을 한다.

무탄소 연료 가스터빈 상용화에 대비해 고온 부품의 소재·제조·품질평가 기술을 확보하고, 디지털트윈 등 무탄소 연료 가스터빈 시스템 운용 기술을 연구하며, 무탄소 연료 전환 시 응용 가능한 호환 기술을 개발하는 것이 주요 연구 분야다. 아울러 관련 안전 기술과 운용 기술을 체계화하고, 해당 분야 전문 인력을 양성해 연구개발과 교육을 연계할 예정이다.


무탄소 연료 기반 가스터빈은 인공지능(AI) 시대 전력 수요 급증과 항공·방위 산업 성장을 뒷받침할 차세대 에너지 기술로 평가된다. 특히 우리나라는 2019년 발전용 가스터빈 기술 보유국이 된 이후 관련 기술의 국산화에 속도를 내고 있으며, 무탄소 연료 적용은 이러한 기술 경쟁력을 한 단계 확장하는 분야로 주목받고 있다.


이번 사업은 한국항공대가 중심이 돼 대학·산업체·정부출연연구기관·에너지 공기업이 참여하는 산·학·연 컨소시엄으로 운영된다.


인하대학교와 국립강릉원주대학교가 교육·연구 분야에서 협력하고, 두산에너빌리티는 인턴십·현장실습 운영과 설계 전문인력의 교육 참여를 통해 산업 연계형 인력 양성을 지원하며 무탄소 연료 가스터빈 개발 과제 도출과 연구 데이터 검증을 수행한다.


이외에 ▲한국기계연구원, 한국에너지기술연구원, 한국항공우주연구원 등 정부출연연구기관 ▲한국전력, 한국서부발전 등 에너지 공기업 ▲한화에어로스페이스 등 에너지·방산 기업도 협력기관으로 참여해 연구 교류와 인재 양성을 지원한다.

수소·암모니아 가스터빈 개발, 산·학·연 뭉쳤다 한국항공대 곽재수 교수

연구책임자인 곽재수 교수는 가스터빈 및 열유체 분야 전문가로, 한국유체기계학회 부회장과 항공우주시스템공학회 부회장을 맡고 있으며, 한국항공대 한화에어로스페이스 HUB센터 센터장을 역임하고 있다.


한국항공대학교는 "이번 에너지혁신연구센터 운영을 통해 무탄소 연료 가스터빈 설계·제작·안전 분야의 전문 인력을 체계적으로 양성하고, 탄소중립 시대를 이끌 에너지기술 핵심 인재 배출과 국가 전략기술 경쟁력 강화에 기여할 계획"이라고 밝혔다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
