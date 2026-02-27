효성벤처스, 화장품 원료·피지컬 AI 로봇에 베팅

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

효성 CVC, 화장품 원료·피지컬 AI 로봇에 베팅

효성의 기업주도형 벤처캐피탈(CVC) 효성벤처스가 2026년 첫 투자에 나섰다.

효성벤처스는 기능성 화장품 원료 기업 파이온텍과 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 기술 기업 리얼월드에 최근 투자를 집행했다고 27일 밝혔다.

파이온텍은 기능성 화장품 분야 핵심 기술을 보유한 기업이다. 20년 이상 연구개발을 통해 피부 전달 효율을 높이는 원료 '스피큘' 관련 특허 포트폴리오를 구축했으며, 지난해 11월 기술신용평가기관 NICE디앤비로부터 기술평가 최상위 등급인 TI-1을 획득했다. 글로벌 코스메슈티컬 시장 성장세에 맞춰 국내 프리미엄 화장품 브랜드에 핵심 제품을 공급하고 있으며, 자체 브랜드를 중심으로 중국과 동남아 시장 확대도 추진 중이다.

리얼월드는 산업 현장 데이터를 학습해 행동 지능을 구현하는 피지컬 AI 기술을 보유하고 있다. 휴머노이드 로봇에 적용 가능한 5지 로봇손 모델을 개발해 기술 경쟁력을 확보했으며, 해당 기술은 제조·물류·의료 등 다양한 산업 분야로 확장 가능성이 기대된다. 지난해 미국 실리콘밸리에서 열린 '네비우스 로보틱스 & 피지컬 AI 어워즈'에서 파운데이션 모델 부문 1위를 차지하며 기술력을 입증했다. 효성그룹의 제조 역량과의 전략적 협업 가능성도 주목된다.

이번 투자는 2024년 말 한국벤처투자와 함께 조성한 1000억원 규모 '스타트업코리아펀드(스코펀)'를 통해 이뤄졌다. 효성벤처스는 2025년에도 해당 펀드를 활용해 AI 기반 신약 개발 기업 아이젠사이언스, 이커머스 플랫폼 와이어드컴퍼니, 스마트 물류 솔루션 기업 니어솔루션, 융합 보안 기업 쿤텍 등 딥테크 스타트업에 대한 투자를 집행한 바 있다.





효성벤처스 관계자는 "정부의 기술 중심 투자 기조에 맞춰 올해도 우수 기술을 보유한 스타트업에 대한 지원과 유망 기업 발굴을 지속할 계획"이라며 "국내 딥테크 산업 생태계 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.





