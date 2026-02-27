북핵대표 "북미대화 조기 성사 지원…남북 신뢰는 '장기적' 시각으로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"美, 北과 조건없는 대화 열려 있는 점 확인"



미국을 방문 중인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 26일(현지시간) "북한의 메시지가 우리의 예측 범위 내에 있었던 만큼 페이스메이커로서 북미 대화 조기 성사를 계속 지원할 예정이라고 (미국 측에) 설명했다"고 말했다. 이어 "미측도 '전제조건 없는 대화에 열려있다'는 입장을 확인했다"며 "각급에서 수시로 소통하며 공조를 유지하기로 했다"고 덧붙였다.

정부 북핵 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정본부장이 26일(현지시간) 미국 워싱턴DC 주미대사관에서 한국 특파원단과 간담회를 하고 있다. 2026.2.27 연합뉴스

AD

정 본부장은 이날 미국 워싱턴D.C.의 주미한국대사관에서 한국 특파원들과 간담회를 갖고 "남북 간 긴장 완화 및 신뢰 구축을 위한 노력도 장기적 시각을 갖고 지속 추진해 나갈 예정"이라며 이같이 밝혔다.

최근 폐막한 제9차 조선노동당 대회를 계기로 김정은 북한 국무위원장은 한국을 배척하면서도 미국과의 대화 여지는 열어놨다. 미국도 이에 대해 '전제조건 없는 대화'로 답한 셈이다. 외교가에서는 3월 말로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 계기로 북미 정상 간 소통 가능성에 주목하고 있다. 다만 이를 위한 북미 간 실무 차원의 움직임은 포착되지 않고 있다. 관련해 정부 당국자는 "(북미 간의) 실무접촉 같은 새로운 뉴스는 없다"면서 "미국은 '대화에 열려 있다'는 입장을 유지하는 것이지, 그것을 위해서 '무엇을 해야 되겠다'는 수준까지는 지금 아직 준비가 안 된 것 같다"고 전했다.

이 당국자는 트럼프 1기 행정부 당시 대북접촉 실무에 깊이 관여했던 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관에 대해 "한반도 이슈 전문가라는 차원에서 (북한 문제에) 많은 관여를 하고 있다는 점을 확인했다"면서 "북한과의 대화에 열려 있다는 기본 입장 아래에서 어떤 상황이 오든지 한미 간에 긴밀히 공조하겠다는 입장이라는 인상을 분명히 받았다"고 전했다.





AD

정 본부장은 이번 방문 기간 중 후커 정무차관, 토마스 디나노 군비통제·국제안보 담당 차관, 마이클 디솜브레 동아시아태평양 차관보 등 미 국무부 주요 인사들과 만나 한반도 정세와 현안에 대한 의견을 교환했다. 아울러 싱크탱크 및 의회 관계자들도 만나 우리 정부의 단계적 비핵화 방안을 포함한 대북 정책을 설명하고 북한 문제에 대한 미국 조야의 인식과 대북 정책 관련 인식도 청취했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>