본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"1조원대 원전 공사비 갈등, 국내서 풀어라"…정부, 한전·한수원 중재 이관 권고

세종=강나훔기자

입력2026.02.27 11:40

시계아이콘02분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

바라카 원전 정산 분쟁 장기화에 비용·기술 유출 우려 확산
LCIA(영국)서 KCAB(한국)로 변경 주문
공공기관 배임 부담에 협의체 해법 모색

"1조원대 원전 공사비 갈등, 국내서 풀어라"…정부, 한전·한수원 중재 이관 권고
AD

아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설 과정에서 발생한 1조원대 규모 추가 비용 정산 문제를 두고 한국전력공사와 한국수력원자력이 갈등을 빚는 가운데, 정부가 중재 장소를 영국에서 국내로 옮기라고 공식 권고했다. 공공기관 간 정산 갈등이 런던 국제중재로 비화한 데 따른 비용 부담과 기술 유출 우려, 그리고 합의 과정에서 불거질 수 있는 '배임 책임' 논란까지 얽히자 정부가 적극 개입에 나선 것이다.


산업통상부는 27일 한전·한수원 간 국제중재와 관련해 런던국제중재법원(LCIA) 중재를 대한상사중재원(KCAB)으로 이관하고, 양 기관이 정기 협의체를 구성해 근본적 합의 방안을 지속 논의하도록 권고했다고 밝혔다. 이 권고안은 제29차 적극행정위원회 심의를 거쳐 의결됐다 .


이번 분쟁은 UAE 바라카 원전 사업 정산 문제에서 비롯됐다. 한수원은 2010년 5월 한전과 '운영지원용역(OSS) 계약'을 체결하고 시운전, 운영지원 시스템 구축 등 업무를 수행해왔다. 그러나 건설 과정에서 공기 지연이 발생했고, 1~3호기는 각각 2~3년 지연됐다. 4호기는 2024년 9월 상업운전을 시작했지만 세부 정산이 남아 아직 준공이 완료되지 않았다.


한전이 발주처 UAE원자력공사(ENEC)를 상대로 공기 지연 비용 등을 청구해 협의를 진행하는 동안, 한수원은 OSS 계약에 근거해 공기 지연에 따른 인건비와 추가 업무 수행 비용을 한전에 청구했다. 두 기관은 수차례 협의를 시도했지만 합의에 이르지 못했고, 한수원은 지난해 5월 LCIA에 중재를 신청했다.


문제는 단순한 비용 다툼을 넘어섰다는 점이다. 지난해 국회 국정감사에서는 공공기관 간 국제중재로 소송비용이 과도하게 발생할 수 있고, 중재 과정에서 원전 관련 민감 기술이 해외에 노출될 수 있다는 우려가 제기됐다. 업계에서는 장기화될 경우 로펌 비용 등을 포함해 수백억 원대 비용이 소요될 수 있다는 관측도 나왔다.

"1조원대 원전 공사비 갈등, 국내서 풀어라"…정부, 한전·한수원 중재 이관 권고 UAE 바라카 원전. 아시아경제DB

근본적인 장애물은 '배임 리스크'였다. 중재 절차 도중 합의로 방향을 틀거나 청구 규모를 조정할 경우, 향후 해당 결정이 기관에 불리한 결과로 이어지면 책임 문제가 제기될 수 있다는 부담이 양측을 묶어왔다는 것이다. 산업부 관계자는 "중재 제기 이후 절차 변경이나 합의가 각 사의 기대이익을 줄이는 것으로 해석될 경우 배임 책임 문제가 불거질 수 있어 기관 움직임이 제한적이었다"고 설명했다.


이러한 공직자들의 배임 리스크를 최소화 하기 위해 산업부는 이번 적극행정위원회를 통해 공직자 보호 장치도 마련했다고 설명했다. 문신학 산업부 차관은 "공직자들이 자신감을 가지고 할 일을 할 수 있게, 기관장이 확실히 책임지라는 국무회의 대통령 지시에 따라, 적극행정 활성화 및 공무원 보호방안을 완비했다"면서 "담당 공직자들이 불필요한 법적 리스크나 책임 추궁에 대한 두려움 없이 업무를 추진할 수 있도록 최선을 다해 보호·지원해 나가겠다"고 말했다.


산업부는 이번 권고의 효과로 비용·기간·기술 유출 세 가지를 들고 있다. LCIA 대신 KCAB로 이관할 경우 중재 수수료 자체는 상대적으로 낮고, 영국 로펌 의존도가 줄어들 가능성이 있다는 설명이다. 다만 정부는 "정확히 얼마가 줄어든다"고 수치화하기는 어렵다는 입장이다. 결국 중재 기간이 얼마나 단축되느냐가 총비용을 좌우한다는 판단이다.


산업부 관계자는 "비용도 중요하지만, 가장 큰 변수는 기간"이라며 "협의체를 정기적으로 개최해 의사결정권자들이 직접 협상에 나서면 중재 장기화를 막고, 그에 따라 비용도 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.


이번 사안은 원전 수출 거버넌스 문제와도 맞닿아 있다. 한전이 주계약자로 발주처와 전체 정산을 협의하고, 한수원이 별도 계약에 따라 비용을 청구하는 현재 구조에서는 대형 해외 프로젝트마다 유사한 갈등이 반복될 수 있다는 지적이다. 정부는 한전 중심 체계, 한수원 중심 체계, 제3의 전담기구 설치 등 다양한 방안을 검토 중이지만, 단기간 내 개편이 현실화되기는 쉽지 않은 상황이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

산업부는 이번 권고가 분쟁의 종결을 의미하는 것은 아니라고 선을 그었다. 산업부 관계자는 "정부 직제상 원전 수출 사무 외에 한전·한수원 경영에 직접 개입할 권한은 제한적"이라며 "공공기관 자율성 원칙 속에서 행정적으로 가능한 범위 내 조치를 한 것"이라고 말했다. 그러면서 "바라카 원전은 우리나라 첫 수출 사례이자 상징적 성공 사업인 만큼, 정산 문제로 두 기관이 장기간 분쟁하는 모습은 바람직하지 않다"며 "향후 해외 원전 수주 과정에서 유사한 갈등이 반복되지 않도록 제도적 보완과 협력 체계 정비를 병행해 나가겠다"고 말했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기