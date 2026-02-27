李대통령, 다음달 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈방문

이재명 대통령이 오는 1일부터 3박4일 일정으로 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.
강유정 청와대 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 다음 달 1일부터 3일까지 싱가포르를 방문해 로렌스 웡 총리와 정상회담을 갖는다고 밝혔다. 타르만 샨무가라트남 대통령과는 국빈만찬 일정을 소화한다. 이 대통령은 현지에서 열리는 '인공지능(AI) 커넥트 서밋'에도 참여해 양국 AI 리더들과 대화를 나눈다.
강 대변인은 "싱가포르는 역내 자유무역질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브로, 한-싱 양국은 작년 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다"며 "이번 국빈 방문을 계기로 양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI·원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것으로 기대된다"고 설명했다.
이 대통령은 3일 필리핀 마닐라로 이동해 1박2일 간 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과의 정상회담, 국빈만찬, 비즈니스 포럼 등 일정을 소화한다. 청와대는 이번 정상회담을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 협력 수준을 높이고, 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화하겠다는 계획이다.
강 대변인은 "필리핀은 우리나라가 동남아시아에서 최초로 수교하고, 아시아 국가 가운데 최초이자 최대 규모로 한국전쟁에 파병한 전통적 우방국"이라면서 "특히 한-필 정상회담이 개최되는 3월 3일은 수교 77주년이 되는 뜻깊은 날"이라고 강조했다.
강 대변인은 "이 대통령과 싱가포르·필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진할 것"이라며 "양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고, 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
그러면서 "올해 아세안 의장국인 필리핀과 내년 의장국인 싱가포르에 대한 양자 방문은 지난해 한-아세안 정상회의에서 천명한 CSP 비전을 구체화하고 본격적으로 이행하는 데에도 기여하는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명했다.
CSP는 꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다는 우리의 대아세안 외교비전을 뜻한다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
