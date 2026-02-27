삼양 양영·수당재단, 179명에 13억4000만원 장학금 지원

대학·고교생 등록금 전액 및 생활지원금 지급
누적 275억원 후원
삼양그룹 산하 장학재단인 양영·수당재단은 26일 서울 종로구 삼양그룹 본사 대강당에서 '2026년도 장학증서 수여식'을 개최했다고 밝혔다.
재단은 올해 총 179명의 장학생에게 13억4000만원의 장학금을 지원한다. 국내 대학(원)생 86명과 국내 대학에 재학 중인 외국인 대학생 6명에게는 졸업 시까지 최대 3년간 등록금 전액과 월 50만원의 생활지원금을 지급한다. 일반 고등학생 70명에게는 1인당 연간 100만원, 예술고 재학생 17명에게는 분기당 최대 300만원을 지원한다.
올해 장학생으로 선발된 박상현(고려대 대학원 기계공학과 1학년) 씨는 "학비와 생활비 부담을 덜고 학업에 전념할 수 있게 돼 감사하다"며 "받은 도움을 사회에 환원할 수 있는 인재로 성장하겠다"고 소감을 밝혔다.
김윤 이사장은 "꾸준한 노력과 성실함으로 장학생에 선발된 여러분을 진심으로 축하한다"며 "각자의 잠재력을 끊임없이 발전시켜 우리 사회와 인류의 더 나은 미래에 기여하는 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.
양영재단은 1939년 삼양그룹 창업자인 고 수당 김연수 회장이 설립한 국내 최초의 민간 장학재단이다. 이후 1968년 장학사업 확대를 위해 수당재단이 추가 설립됐다. 두 재단은 '꿈을 이룰 기회를 제공한다'는 삼양그룹의 인재양성 철학을 바탕으로 장학 및 학술지원 사업을 이어오고 있다. 현재까지 2만3000명 이상에게 약 275억원의 장학금을 지원했으며, 기초과학·응용과학·인문사회 분야 연구자를 선정하는 '수당상'도 매년 운영하고 있다.
