한유원, '소상공인 온라인 판로 지원사업' 수행기관 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온라인 판매 지원 3개 사업 참여 기업 모집

중소벤처기업부 산하 한국중소벤처기업유통원은 '2026년 소상공인 온라인 판로 지원사업' 중 온라인 판매 지원 3개 사업에 참여할 수행기관을 모집한다고 26일 밝혔다.

AD

소상공인 온라인판로지원사업은 소상공인의 온라인 판로 진출을 촉진하기 위해 소상공인 디지털 역량에 따른 맞춤형 지원을 제공하는 사업이다.

중기부와 한유원은 다음달 11일까지 '2026년도 소상공인 온라인판로지원사업' 중 소상공인의 온라인 플랫폼 진출을 지원하는 ▲온라인쇼핑몰 판매지원 ▲라이브커머스 제작·운영 지원 ▲TV홈쇼핑, 데이터홈쇼핑 입점 지원 3개 사업 수행기관을 모집한다.

온라인 진출을 희망하는 소상공인을 지원할 수 있는 역량과 전문성을 갖춘 민간기업이면 신청할 수 있다. 신청기관의 재무상태는 자본잠식이 아니어야 하며 지급보증보험, 계약보증보험 발급이 가능해야 한다. 세금 체납, 휴폐업중인 기업 등도 지원 대상에서 제외된다.

신청자격, 방법 등 자세한 내용은 중기부와 한유원 홈페이지에 게시된 사업별 수행기관 모집 공고문을 통해 확인할 수 있다. 신청은 판판대로 홈페이지에서 받는다.





AD

이태식 한유원 대표이사는 "국내 온라인시장의 강세가 지속됨에 따라 소상공인의 온라인플랫폼 진출에 대한 니즈는 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있다"며 "올해도 중기부와 한유원은 소상공인의 성장과 매출 개선을 위한 디지털 전환에 앞장설 계획이다. 이를 위해 한해동안 협업할 우수하고 건전한 수행기관을 선정하기 위해 심혈을 기울이겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>