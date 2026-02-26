김석기 "한동훈, 총선패배·탄핵 등 책임…백의종군해야"

김석기 국민의힘 의원은 26일 제명된 후 독자 행보를 이어가고 있는 한동훈 전 대표와 관련 "내가 한 전 대표라면 조용히 백의종군할 것"이라면서 "어려운 지역을 찾아 '국민의힘 후보를 많이 당선시켜야 나라를 지킬 수 있다', '(당에) 불만은 많지만, 선거는 승리하자'는 자세로 나서주면 선거 지형도 바뀔 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다.

연합뉴스

AD

김 의원은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "(윤석열 전 대통령 탄핵 당시) 탄핵만은 막기 위해 당론으로 (탄핵 반대를) 정했는데, 한 전 대표가 앞장서서 탄핵안을 가결시켰고, 예상대로 정권도 (더불어민주당에) 갖다 바치게 됐다"면서 이같이 밝혔다.

김 의원은 "나라와 당이 어렵게 된 데는 22대 총선 패배가 있었고, 여기서도 (당시 비상대책위원장을 맡았던) 한 전 대표의 책임이 결코 가볍지 않다고 할 수 없다"면서 "계엄 선포는 잘못된 일이지만, 탄핵만은 막아야 하는 만큼 당론으로 탄핵 반대를 정했는데도 한 전 대표가 앞장서서 탄핵안이 가결됐다"고 했다.

이어 김 의원은 "한 전 대표가 당을 향해 사이비 보수세력을 몰아내야 한다든지, 장동혁 대표를 끌어내야 한다든지, 국민의힘에 불법 계엄이 진행되고 있다는 등의 발언이 선거를 앞두고 우리 당에 어떤 도움이 되겠나"라며 "이런 자세는 훌륭한 지도자답지 못하다"고 했다.





AD

김 의원은 또 백의종군을 거론하면서 "당에서 어려움을 당하고도 나라를 지키기 위해 나서준다면 한 전 대표에 대한 평가는 훨씬 높아질 것이고, 한 전 대표도 향후 기회가 생긴다고 본다"며 "특히 수도권에 한 전 대표에 대한 지지자가 많은 만큼, 선거에 출마하겠다는 것이 아니라 백의종군하면서 나라를 지키겠다고 해 주면 큰 지도자다운 모습을 보여주는 일이 될 것"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>