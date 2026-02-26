남양주시장애인체육회, 정기총회 개최…"장애인체육 저변 확대 주력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 26일 시장 집무실에서 남양주시장애인체육회 2026년 정기총회를 개최하고, 지난해 성과 점검과 올해 운영 방향을 공유하는 시간을 가졌다.

주광덕 남양주시장이 26일 시장 집무실에서 남양주시장애인체육회 2026년 정기총회를 개최하고 있다. 남양주시 제공

이날 총회는 회장인 주광덕 남양주시장을 비롯해 종목단체장 등 대의원들이 참석한 가운데 진행됐으며 △2025년 사업 결과 및 결산 승인 △종목단체 탈퇴 승인 △임원 선임 권한 위임 등 주요 안건을 심의·의결했다.

특히 이번 총회에서는 지난해 장애인 생활체육 활성화와 각종 대회 참가 지원 등 주요 사업의 추진 결과를 검토하고, 재정 집행의 적정성과 운영의 투명성을 종합적으로 점검하며 내실 있는 운영 기반을 확인했다.

주광덕 시장은 "지난 한 해 종목단체와 지도자 여러분의 헌신 덕분에 우리 시 장애인체육이 꾸준히 성장할 수 있었다"며 "앞으로도 장애인체육의 저변을 넓히고 장애인과 비장애인이 벽 없이 어울릴 수 있는 통합 체육 환경을 조성하기 위해 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





남양주시는 이번 총회에서 논의된 안건들을 바탕으로 장애인 생활체육의 참여 문턱을 낮추는 한편, 각 종목단체의 행정 역량을 강화해 장애인체육이 안정적으로 성장할 수 있는 제도적 기반을 공고히 할 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

