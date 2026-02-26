남양주시장애인체육회, 정기총회 개최…"장애인체육 저변 확대 주력"

경기 남양주시는 26일 시장 집무실에서 남양주시장애인체육회 2026년 정기총회를 개최하고, 지난해 성과 점검과 올해 운영 방향을 공유하는 시간을 가졌다.
이날 총회는 회장인 주광덕 남양주시장을 비롯해 종목단체장 등 대의원들이 참석한 가운데 진행됐으며 △2025년 사업 결과 및 결산 승인 △종목단체 탈퇴 승인 △임원 선임 권한 위임 등 주요 안건을 심의·의결했다.
특히 이번 총회에서는 지난해 장애인 생활체육 활성화와 각종 대회 참가 지원 등 주요 사업의 추진 결과를 검토하고, 재정 집행의 적정성과 운영의 투명성을 종합적으로 점검하며 내실 있는 운영 기반을 확인했다.
주광덕 시장은 "지난 한 해 종목단체와 지도자 여러분의 헌신 덕분에 우리 시 장애인체육이 꾸준히 성장할 수 있었다"며 "앞으로도 장애인체육의 저변을 넓히고 장애인과 비장애인이 벽 없이 어울릴 수 있는 통합 체육 환경을 조성하기 위해 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
남양주시는 이번 총회에서 논의된 안건들을 바탕으로 장애인 생활체육의 참여 문턱을 낮추는 한편, 각 종목단체의 행정 역량을 강화해 장애인체육이 안정적으로 성장할 수 있는 제도적 기반을 공고히 할 방침이다.
