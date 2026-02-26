부산항만공사, 안전보건 상생협력사업 우수기업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모기업·협력기업 동반 수상… 2026년도 사업 지속 추진 협약 체결

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 25일 서울 용산에서 열린 '2025년도 대·중소기업 안전보건 상생협력사업 우수기업 시상식'에 참석했다.

2025년도 대·중소기업 안전보건 상생협력사업 우수기업 시상식 관계자들이 기념촬영하고 있다. BPA 제공

이번 행사는 지난 1월 2025년 우수기업으로 선정된 데 따른 공식 시상식으로, 2026년도 사업의 지속 추진을 위한 협약식도 함께 진행됐다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관하는 '대·중소기업 안전보건 상생협력사업'은 대기업·공공기관이 모기업으로 참여해 협력업체와 지역 중소기업과 컨소시엄을 구성, 자율적인 안전보건 활동을 추진하는 정부 지원 사업이다. 모기업의 현장 안전관리 기술과 노하우를 공유하고 정부가 사업 수행 비용 일부를 지원함으로써 중소기업의 산업재해 예방 역량 강화와 근로환경 격차 해소를 목표로 한다.

이날 행사에서는 전체 233개 참여 사업장 가운데 우수기업으로 선정된 모기업과 협력기업 60개소에 대한 시상이 이뤄졌다. 부산항만공사는 모기업으로 선정됐으며, 2025년도 상생협력사업에 함께 참여한 일양글로벌물류(대표이사 배상현)는 우수 협력기업으로 뽑혀 동반 수상의 영예를 안았다.

송상근 사장은 "상생협력사업을 통해 협력기업들의 안전관리 역량이 실질적으로 향상되고 있으며, 이번 수상으로 그 성과를 인정받게 돼 기쁘다"며 "모기업으로서 책임 있는 역할을 수행해 안전한 부산항 조성과 산업재해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.





부산항만공사는 올해 상생협력사업에도 모기업으로 참여해 협력기업 에이엠피코 등 10개 사와 컨소시엄을 구성한다. 각 사업장 특성을 반영한 위험성 평가 고도화, 근로자 중심의 안전보건 교육, 작업환경 개선 지원 등을 추진할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

