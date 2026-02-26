부산 기장군, ‘죽성3·월내1지구’ 토지 경계 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지적재조사 경계결정위원회 개최… 총 226필지 심의·의결

기장군은 지난달 26일 '2026년 제1회 기장군 경계결정위원회'를 열고 2025년 지적재조사 사업지구인 기장읍 '죽성3지구'와 장안읍 '월내1지구'의 토지 경계를 확정했다.

이번 위원회는 부산지방법원 동부지원 이재찬 판사를 위원장으로 총 11명의 위원이 참석한 가운데 진행됐다. 위원회에서는 ▲기장읍 죽성리 30-1일대 죽성3지구 109필지(2만9345.0㎡) ▲장안읍 월내리 119-2일대 월내1지구 117필지(1만5293.6㎡) 등 총 226필지에 대한 토지 경계 설정을 심의·의결했다.

군 관계자는 "지적재조사사업은 토지 경계를 명확히 해 군민의 재산권을 보호하는 중요한 사업"이라며 "남은 절차에서도 토지소유자와 충분히 소통하고 안내해 민원을 최소화하고, 사업이 차질 없이 마무리되도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





군은 위원회에서 의결된 경계 결정 내용을 토지소유자와 이해관계인에게 통지할 예정이다. 통지일로부터 60일간 이의신청을 받은 뒤 경계를 확정하고, 새로운 지적공부 작성 등 후속 행정 절차를 이행할 계획이다.

