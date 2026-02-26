한국성장금융·신한·우리, 국민성장펀드 간접투자 운용사 선정

금융위원회는 국민성장펀드 간접투자 분야의 재정 투입분 4500억원을 관리할 재정모펀드 위탁운용사에 한국성장금융투자운용, 신한자산운용, 우리자산운용 등 3개사가 선정됐다고 26일 밝혔다.

한국산업은행이 선정한 이들 운용사는 국민성장펀드 간접투자 분야 7조원 가운데 재정 투입분 4500억원을 관리하게 된다. 운용 규모는 ▲한국성장금융투자운용 2100억원(국민참여형 1200억원·일반정책성펀드 900억원) ▲신한자산운용 1600억원(일반정책성펀드) ▲우리자산운용은 800억원(초장기 기술투자)이다.

간접투자 방식은 재정이나 첨단전략산업기금이 직접 투자하는 대신, 전문적 투자 역량을 갖춘 민간 전문투자자를 선정해 이들이 기업에 투자하도록 하는 방식이다. 이 과정에서 재정모펀드는 산은과 함께 재정자금을 관리·공급해 민간자본 유입을 촉진하는 마중물 역할을 수행한다. 정부는 올해 재정 4500억원과 첨단기금 1조5000억원을 기반으로, 5조5000억원 이상의 민간자금을 유치한다는 방침이다.

이번에 선정된 재정모펀드 운용사는 산은과 공동으로 자펀드 운용사를 뽑고, 이들이 따를 정책 목표와 투자 가이드라인을 수립한다. 이를 통해 국민성장펀드는 민간 전문가의 전문성을 활용해 유망 기업을 발굴하고, 국가 전략 분야인 첨단산업에 자금이 원활히 공급되도록 유도할 방침이다.

일반 국민이 투자하는 국민참여형 펀드는 3월 중 자금을 모집할 공모펀드 운용사를 선정하고, 4월까지 자펀드 운용사를 선정할 계획이다. 이후 판매채널 협의 등을 거쳐 5월 말~6월 중 상품을 출시한다. 목표 금액은 6000억원, 후순위 재정을 포함하면 총 7200억원 규모다.





일반 정책성 펀드는 6월과 8월에 걸쳐 자펀드 운용사를 선정한 뒤 해당 운용사가 기관투자자 자금을 모집한다. 자금은 이르면 연말부터 산업 현장에 투입될 예정이다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr

