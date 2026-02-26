젠슨 황, 소프트웨어 위기론 일축…"잘못된 판단"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최근 인공지능(AI)의 급격한 발전으로 인해 불거진 소프트웨어 위기론에 대해 "시장이 잘못 판단하고 있다"고 일축했다.

황 CEO는 이날 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 기업들이 AI 에이전트를 활용해 소프트웨어를 개발하고 효율성을 높이게 될 것이라며 이같이 말했다.

최근 앤트로픽이 내놓은 '클로드 코워크' 등 AI 도구가 기존 소프트웨어를 대체할 수 있다는 우려에, 관련 기업의 주가가 큰 폭으로 하락했다.

그러나 황 CEO는 AI 에이전트가 소프트웨어를 대체하는 것이 아니라 이를 활용할 것이라며 "그래서 우리는 AI 에이전트를 도구 사용자라고 부른다"고 말했다. 이어 "케이던스나 시놉시스, 서비스나우, SAP 같은 우리가 사용하는 모든 도구가 존재하는 데는 근본적으로 타당한 이유가 있다"며 "에이전트형 AI는 우리를 대신해 이 도구들을 사용하는 지능형 소프트웨어가 될 것이며, 생산성을 높여줄 것"이라고 말했다.

미 국방부와 앤트로픽 간 갈등에 대해 황 CEO는 "양쪽 모두 합리적인 관점을 갖고 있다고 생각한다"고 말했다. 국방부 입장에서는 조달한 기술을 자신들의 관심사에 맞게 사용할 권리가 있고, 앤트로픽도 자사 제품을 어떻게 활용할지 결정할 권리가 있다는 것이다.

전날 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 피트 헤그세스 미 국방부 장관은 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)에게 클로드의 군사적 활용에 대한 국방부 요구를 수용하지 않을 경우 계약을 취소할 수 있다고 최후통첩을 보냈다.





황 CEO는 "문제가 잘 해결되기를 바라지만, 해결되지 않더라도 세상이 끝나는 것은 아니다"라고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

