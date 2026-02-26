우리銀, 우리WON뱅킹 앱서 모든 금융사 대출금리 인하 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리은행은 26일 우리WON뱅킹 앱에서 마이데이터로 연결된 모든 금융사의 대출을 한 번에 조회하고 금리인하요구권까지 신청할 수 있는 '금리인하요구권 대행 서비스'를 출시한다고 밝혔다.

이번 서비스는 고객이 우리은행을 금리인하요구권 대리 신청 기관으로 1회 등록하면, 여러 금융기관의 대출을 우리WON뱅킹에서 통합 조회한 뒤 금리인하요구권 신청까지 한 번에 처리할 수 있도록 한 것이 핵심이다. 우리WON뱅킹 내 '자산·소비→자산→대출' 메뉴에서 서비스 배너를 통해 이용할 수 있다. 기존에는 고객이 금융기관별로 영업점을 방문하거나 인터넷·모바일뱅킹에 접속해 신청서를 작성하고, 소득 증가나 신용도 개선 등을 입증하는 서류를 별도로 제출해야 했다. 기관마다 절차가 달라 각각 신청해야 하는 불편도 있었다.

우리은행은 이번 서비스에 ▲최초 1회 에이전트 등록 ▲금리인하 사유 선택 ▲마이데이터 기반 자산·소득·거래정보 분석 ▲금리인하 가능 시점 자동 탐지 ▲금융기관 대리 신청 기능을 담아 신청부터 결과 확인까지 앱에서 자동·간편 처리할 수 있도록 했다고 설명했다. 고객은 신청 이후 승인 여부도 우리WON뱅킹에서 확인할 수 있다.





우리은행 MyData플랫폼부 박진수 부장은 "마이데이터 기반 금리인하요구권 대행 서비스는 고객이 자신의 금리인하요구권을 보다 쉽고 체계적으로 행사할 수 있도록 돕는 서비스"라며 "금융 접근성을 높여 포용금융을 강화하고, 실질적인 대출이자 부담 완화 효과를 높이기 위해 지속적으로 기능을 고도화하겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr

