한성숙 장관, K-뷰티 스마트공장 현장 방문…"디지털화 중요"

스마트제조혁신 현장투어 첫번째 일정



한성숙 중소벤처기업부 장관이 26일 '스마트제조혁신 업종별 현장투어'의 첫 번째 일정으로 'K-뷰티 스마트공장' 구축 현장을 찾아 디지털 전환 성과를 확인했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 26일 인천 ㈜예그리나에서 열린 ‘K-뷰티 스마트제조혁신 현장간담회’에서 인사말을 하고 있다. 중기부

이날 중기부는 한 장관이 스마트공장 현장을 점검하고 뷰티산업 생태계에 종사하는 제조·기술기업 관계자 및 전문가들과 만나 제조혁신 방안을 논의했다고 밝혔다.

중기부의 스마트공장 구축지원 사업은 모든 제조 업종을 대상으로 한다. 특히 뷰티·식품·패션 등 세계시장에서 경쟁력을 입증한 중소기업 수출 전략 품목을 관련 부처, 지자체 등과 연계해 집중적으로 육성하고 있다.

K-뷰티 분야에서는 식품의약품안전처와 중기부가 협업해 뷰티 기업의 스마트공장 구축과 '우수화장품 제조 및 품질관리 기준(CGMP)' 인증 컨설팅을 패키지로 지원하고 있다. 지난해 지정한 충북 제조 AI 센터를 통해 화장품 등 융합바이오 분야의 AI 모델 개발·실증, 재직자 교육도 추진하고 있다.

중기부는 지난해 K-뷰티 분야 '부처협업형 스마트공장 구축사업'에 18개 화장품 제조기업을 선정해 약 32억원을 지원했다. 선정 기업에는 디지털 전환(DX) 멘토단과 선진 화장품 기업 전문가가 매칭돼 AI 도입 등을 지원하고 있다.

중기부는 중소기업 주력 수출 품목의 스마트제조혁신 확산을 위해 업종별 현장투어를 릴레이로 진행할 예정이다. 향후 K-뷰티에 이어 K-푸드, K-패션 분야의 스마트제조혁신 현장도 방문해 현장 의견을 수렴하고 지원 정책을 강화한다는 방침이다.

이날 방문한 예그리나는 인천 소재 화장품 ODM 전문 제조기업으로, 스마트공장 구축을 통해 혁신적인 디지털 전환을 이뤄낸 선도 사례로 꼽힌다. 특히 생산 공정 데이터를 실시간으로 수집·분석하고, 화장품 충전 자동화 시스템을 완비함으로써 생산성 극대화와 불량률 제로화를 동시에 실현하고 있다.

이번 현장간담회에는 화장품 제조기업뿐만 아니라 화장품 원료, 용기, 마이크로니들 등 연관 기술을 보유한 제조기업도 함께 참석했다. 참석자들은 뷰티산업 공급망 전반의 스마트제조혁신 방안을 논의하고, 현장의 애로사항과 정책 제안을 공유했다. 화장품 안전과 품질관리를 담당하는 김지연 식약처 화장품정책과장도 참석해 K-뷰티 산업의 경쟁력 강화를 위해 부처 간 협업모델 중요성과 지원 확대 필요성을 언급했다.





한 장관은 "중소기업 수출 품목 1위인 화장품이 지난해 역대 최고 수출실적을 달성했다"며 "K-뷰티의 글로벌 지속 성장을 위해서는 기초체력인 제조 현장의 스마트화, AI 도입, 기술개발 투자가 중요하다"고 강조했다. 이어 "중기부는 K-뷰티 산업의 스마트제조혁신을 위해 공정·품질 최적화를 위한 뷰티 분야 멀티 AI 에이전트 기술개발을 신규 지원하고, 뷰티 업종 맞춤형 AI 전환 가이드라인을 마련하는 등 K-뷰티 성장 기반 확충에 적극적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

