빙그레 김해공장, 생명나눔 헌혈로 국민 웃게 … 경남혈액원과 협약

대한적십자사 경남혈액원이 빙그레 김해공장과 헌혈 생명나눔 업무협약을 맺었다.

지난 24일 이뤄진 협약은 생명나눔의 가치를 지역사회에 확산하고 혈액이 안정적으로 수급되도록 이바지하기 위해 마련됐다.

두 기관은 협약을 통해 혈액 부족 시기에 정기적 헌혈 참여를 추진하고 직원 중심의 자발적 헌혈 문화 정착을 위해 힘을 모으기로 했다.

대한적십자사 경남혈액원과 빙그레 김해공장 관계자들이 생명나눔 업무 협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다. 대한적십자사 경남혈액원 제공

경남혈액원에 따르면 빙그레 김해공장은 협약 이전부터 직원들이 자발적으로 헌혈 활동을 이어왔다.

이번 협약을 통해 사회적 책임을 실천하고 생명나눔 활동을 더 확대할 계획이다.

이선우 공장장은 "헌혈은 누구나 쉽게 실천할 수 있는 가장 의미 있는 사회공헌 활동"이라며 "빙그레 김해공장은 앞으로도 직원들과 함께 생명나눔 문화 확산에 적극적으로 동참하겠다"고 말했다.





이정우 경남혈액원장은 "빙그레 김해공장과 협약을 통해 지역사회 헌혈 참여 기반을 넓히게 됐다"며 "앞으로도 기업과 협력해 안정적인 혈액 수급과 헌혈 문화 확산을 위해 노력하겠다"라고 했다.





