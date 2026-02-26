송병준 회장 "새로운 30년을 제도와 성과로 연결하는 전환점"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 제31차 정기총회

송병준 벤처기업협회 회장이 "2026년을 새로운 30년을 제도와 성과로 연결하는 전환점으로 만들겠다"는 포부를 밝혔다.

송병준 벤처기업협회 회장이 벤처 30주년 기념식에서 개회사를 하고 있다. 벤협

26일 송 회장은 서울 서초구 양재동 엘타워에서 열린 벤기협 '2026년 제31차 정기총회'에서 이같이 밝히며 "협회는 벤처금융 확장, 코스닥 시장 활성화와 회수 경로 정상화, 규제환경 개선을 실행 중심으로 추진하고, AX 전환·글로벌 진출·인재 연계 등 회원사 체감형 지원을 강화하겠다"고 말했다.

이날 협회는 올해 중점 추진 과제로 ▲벤처생태계 제도 개선 ▲실질적 회원 서비스 강화 ▲재무안정성 강화를 선정했다. 협회는 회원 지원 서비스 만족도 및 수요조사를 바탕으로 실제 사업에 도움이 되는 연결형·참여형 프로그램을 강화하는 등 회원사 및 벤처 생태계와의 밀착도를 높여 나갈 계획이다.

올해 협회 임원진은 회장 1명, 수석부회장 3명, 지회 협회장 7명, 부회장 21명, 이사 56명, 감사 2명, 특별임원 5명 등 총 95명으로 구성됐다. 회장을 비롯한 임원진은 벤처기업 생존 및 성장지원을 위한 글로벌 경쟁력 강화, 주요 정책활동 및 입법 제안, 벤처기업 사회적 인식 제고 등에 힘쓸 예정이다.





송 회장은 "'다시, 벤처'의 기치 아래 현장의 목소리를 정책과 입법으로 연결하고, 벤처가 대한민국 경제의 심장임을 결과로 증명하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

