경산시 스마트시티 관제센터, CCTV 실시간 추적으로 '스토킹 용의자' 검거 기여

용의자 동선 파악…경찰과 공조해 현장 체포

경산경찰서, 해당 관제요원에게 표창장 수여

경산시(시장 조현일) 스마트시티 관제센터가 실시간 모니터링을 통한 신속한 대응으로 스토킹 범죄 용의자 검거에 결정적인 역할을 하며 '시민 안전 파수꾼'의 면모를 입증했다.

경산시에 따르면 지난 19일 오후 10시께 하양읍 일대에서 스토킹 관련 112 신고가 접수되자, 최모 관제요원은 즉각 해당 지역 인근 CCTV 영상을 집중 관제하고 용의자의 이동 방향을 파악해 동선을 실시간으로 추적했다.

특히 용의자가 범행 후 현장을 이탈하는 등 추적이 어려운 상황이었으나, 관제원이 다수의 인근 CCTV를 정밀 관제하면서 경찰과 긴밀히 공조한 결과 현장에서 용의자를 검거할 수 있었다.

경산경찰서는 범죄 예방과 시민 안전 확보에 기여한 공로를 인정해 해당 관제원에게 지난 25일 표창장을 수여했다.





경산시 관계자는 "경산시 CCTV 통합관제센터는 앞으로도 경찰 등 유관 기관과의 협력을 더욱 공고히 해 시민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





