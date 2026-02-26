밀양시, 1회 추경 예산안 1조2194억원 편성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 불편 해소·미래

성장 동력 확보에 중점

경남 밀양시가 민생 현장의 목소리를 반영하고 지역의 미래성장 동력을 확보하기 위해 2026년 제1회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다.

이번 추경안은 본예산 대비 약 600억원(5.2%)이 증액된 총 1조2194억원 규모다. 시는 국·도비 보조사업의 변경사항을 신속히 반영하는 한편, 현장 방문에서 수렴한 시민들의 불편 사항을 적기에 해소하는 데 중점을 뒀다.

AD

주요 편성 내용을 살펴보면, 우선 현장 중심 행정과 안전망 강화를 위해 △읍면동 현장 방문 건의 사업(85억원) △호우 피해 복구 및 재해 예방 정비사업(34억원)을 편성했다. 이를 통해 시민의 생활 불편을 해소하고 각종 재난 위험 요소를 사전에 차단할 계획이다.

지역 경제 활성화와 미래 먹거리 사업에 대한 투자도 대폭 강화했다. △소상공인 지원 및 관광·체육 활성화(31억원) △남기 일반물류단지 조성 보상비(200억원) △나노국가산단 공공폐수처리시설 확충(14억원) 등 지속 가능한 성장 기반 마련에 행정력을 집중했다.





AD

안병구 시장은 "이번 추경은 시민들이 피부로 느끼는 불편을 신속히 해결하고, 밀양의 미래를 설계하는 데 꼭 필요한 사업 위주로 담았다"며 "시의회와 적극적으로 협력해 예산안이 확정되는 대로 사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>