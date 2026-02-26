최동민 동대문구청장 출마 선언…"해내는 구청장 되겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역세권 벨트·철도 지하화 등 5대 공약 제시

최동민 동대문구청장 예비후보가 25일 공식 출마를 선언하며 '앞서는 동대문, 해내는 구청장'을 슬로건으로 내걸었다고 26일 밝혔다.

더불어민주당 소속인 최 예비후보는 이날 오전 불로장생타워 10층(왕산로 117)에서 기자회견을 열고 "초저출산·고령화·기후위기·AI 대전환이라는 거대한 파도가 한꺼번에 몰려오는 지금, 동대문은 더 이상 제자리걸음을 반복할 수 없다"며 출마 배경을 밝혔다.

최동민 동대문구청장 예비후보 출마기자회견. 본인 제공.

국토교통부·서울시·청와대를 두루 거친 정책 전문가인 그는 "구청장은 배우는 자리가 아니라 처음부터 해내야 하는 자리"라며 당선 즉시 현장으로 나가 멈춘 사업을 재개하고 지연된 계획에 속도를 내겠다는 의지를 강조했다.

이날 최 예비후보는 ▲제기·청량리·회기 역세권 벨트 복합 거점 조성을 통한 경제 재건 ▲지상 철도 지하화 및 전역 순환버스 무상 도입을 통한 도시 연결 ▲사회적·창업 기업 육성을 통한 일자리 창출 ▲진로·진학상담센터 4개 권역 확대 등 교육 도시 실현 ▲빅데이터 기반 구민 소통과 '효드림 주치의' 제도 도입 등 5대 핵심 공약을 제시했다.

그는 "말이 앞서는 구청장이 아니라 예산을 가져오고, 사업을 완성하고, 지도를 실제로 바꾸는 구청장이 되겠다"며 "보고서가 아니라 구민의 눈높이에서, 회의실이 아니라 거리와 골목에서 답을 찾겠다"고 강조했다.





서울시립대 총학생회장 출신인 최 예비후보는 국토해양부 과장, 서울시 정무보좌관, 청와대 행정관, 이재명 대선후보 부대변인 등을 역임하며 중앙과 지방 행정을 아우르는 실무 경험을 쌓아왔다. 동대문구에서 40여 년을 거주하고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

