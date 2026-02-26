데이터링커, ‘2026 데이터바우처 지원사업’ 공급기업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생성형 AI·NLP·제조AI 기반 데이터 가공/분석/예측까지 원스톱 지원

AD

AI, 데이터 활용 전문기업 데이터링커(대표 원동준)가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA)이 추진하는 '2026 데이터바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다고 밝혔다.

데이터링커는 생성형 AI(LLM), 자연어처리(NLP), 제조AI 기술을 기반으로 기업의 데이터 수집, 정제, 데이터 가공, 분석, 예측 모델 구축까지 전 과정을 지원하는 데이터 전문 기업이다. 특히 문서, 리포트 자동화, 비정형 텍스트 분석, 제조 설비 센서데이터 기반 이상탐지 및 예지보전, 공정 최적화 분야에서 현장 중심 프로젝트 수행 역량을 보유하고 있다.

회사 측은 "중소·중견기업의 경우 데이터 활용 필요성은 높지만 내부 인력과 예산, 도입 경험 부족으로 실행이 지연되는 경우가 많다"며 "이번 데이터바우처를 통해 수요기업이 초기 도입 부담을 낮추고, 실제 성과로 연결되는 AI·데이터 활용 체계를 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

데이터링커는 수요기업을 대상으로 ▲데이터 활용 과제 진단 ▲목표 기반 과제기획 및 신청 지원 ▲기업 맞춤형 데이터 가공·분석 수행 ▲결과 적용 및 운영 고도화까지 단계별로 밀착 지원할 계획이다.

또한 산업별 특성에 맞춘 맞춤형 서비스 패키지를 통해 기업의 현업 문제를 빠르게 해결하는 데 집중한다. 주요 지원 분야는 AI 문서작성 자동화, 업무 프로세스 자동화, 고객, 운영 데이터 분석, 제조 데이터 기반 품질 예측 및 설비 예지보전 등이다.

데이터링커 원동준 대표는 "데이터바우처는 단순 지원사업이 아니라 기업의 실질적 디지털 전환을 앞당기는 실행 수단"이라며 "수요기업이 공고 전 사전 준비부터 수행·확산 단계까지 안정적으로 추진할 수 있도록 전 과정을 함께하겠다"고 말했다.





AD

한편 데이터링커는 현재 데이터바우처 수요기업 사전 상담을 진행 중이며, 상담을 통해 기업별 데이터 현황 진단과 맞춤형 추진 전략을 제공하고 있다.





lshb01@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>