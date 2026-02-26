신한은행, '신한 운동화 적금' 10만좌 한도 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건강 플랫폼 연동 시 최고 연 7.5%

신한은행은 26일 대표 건강 플랫폼 '신한 50+ 걸어요'와 '신한 20+ 뛰어요'와 연계한 '신한 운동화 적금'을 27일부터 10만좌 한도로 출시한다고 밝혔다.

AD

'신한 운동화 적금'은 12개월 만기 자유적립식 상품으로, 매월 최대 30만원까지 납입할 수 있다. 기본금리는 연 2.5%이며, 플랫폼 가입 및 거래 실적에 따라 우대금리 최대 연 5.0%포인트(p)를 더해 최고 연 7.5% 금리를 제공한다.

우대금리는 ▲'신한 50+ 걸어요' 또는 '신한 20+ 뛰어요' 가입 시 연 1.0%p ▲적금 가입 직전 6개월 내 신한은행 예·적금 상품 미보유 시 연 1.0%p ▲신한카드(신용) 신규 발급 후 3개월 이상 결제 실적 보유 시 연 3.0%p 또는 신한카드(신용/체크) 3개월 이상 결제 실적 보유 시 연 1.0%p가 적용된다.





AD

신한은행은 2024년 11월 출시한 시니어 대상 모바일 걷기 서비스 '신한 50+ 걸어요'가 출시 1년 만에 가입 고객 100만명을 돌파했다고 설명했다. 지난해 10월에는 러닝 특화 플랫폼 '신한 20+ 뛰어요'를 선보였으며, 리뉴얼 오픈을 앞두고 있다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>