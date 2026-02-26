MBK, 사회적 책임 강화한다…"책임 투자 원칙 제도화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사회적 책임위원회 열고 올해 사업계획 확정

국내 사모펀드(PEF) 운용사 MBK 파트너스가 올해를 '사회적 책임 투자 체계 확립'의 원년으로 삼고 책임 투자와 사회적 기여를 더욱 강화한다.

AD

26일 MBK 파트너스 사회적 책임위원회는 전체회의를 앞서 24일 개최하고 2026년 사업계획을 확정했다고 밝혔다.

위원회는 2026년을 '사회적 책임 투자 체계 정립의 원년'으로 삼고, 책임 투자 원칙의 제도화와 실행 기반 구축에 주력할 방침이다.

위원회는 "MBK 파트너스가 아시아를 대표하는 사모투자운용사로서 지속가능한 성장과 장기적 기업가치 제고를 실현하기 위해서는 투자 전 과정에 걸친 사회적 책임과 투명성의 체계적 확립과 실천이 중요하다"고 밝혔다. 이에 따라 △거버넌스 체계 고도화 △선순환 가치창출 모델 정립 △미래 성장동력 기반 강화 등 3대 핵심 과제를 추진하기로 했다.

위원회는 그간 네 차례의 전체회의를 통해 글로벌 주요 사모투자운용사의 거버넌스 및 책임투자 체계를 심층 분석하고, ESG 요소를 투자 전략과 가치 창출 프로세스에 체계적으로 연계하는 방안을 논의해 왔다.

MBK 사회적 책임위원회는 올해 상반기 중 사모투자운용사에 대한 인식 조사를 실시하고, 이를 토대로 △책임 투자 준칙 개정 △사회적 가치 창출 전략 고도화 △이해관계자 신뢰 제고 프로그램 체계화 등 구체적 실행 과제를 단계적으로 추진할 계획이다.

이영성 위원장은 "글로벌 투자 환경은 재무적 성과를 넘어 사회적 책임과 지속가능성을 동시에 요구하는 방향으로 빠르게 진화하고 있다"며 "MBK 파트너스 역시 이러한 변화에 부응해 책임 투자 원칙을 강화하고, 사회적 기여를 실현하는 구조를 구축하도록 대안을 제시하겠다고"고 말했다.





AD

한편 MBK 사회적 책임위원회는 투자 의사 결정 전반에 책임성과 지속가능성 원칙을 내재화하기 위해 지난해 10월 출범했다. 위원회는 이영성 전 한국일보 발행인 겸 대표이사 사장을 위원장으로, 임서정 전 대통령비서실 일자리수석, 윤성욱 전 국무조정실 2차장, 윤종하 MBK 파트너스 소속 파트너 등 사내외 전문가 7인으로 구성돼 있다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>