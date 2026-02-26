NH농협은행, 'AI대출금리케어' 출시 기념 '대출이자 다이어트' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협은행은 대출 보유 고객의 금리 부담 완화를 돕는 'AI대출금리케어' 서비스 출시를 기념해 이날부터 다음달 20일까지 '대출이자 다이어트' 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

AD

이벤트는 두 가지 방식으로 운영된다. 먼저 NH마이데이터에서 타 금융기관 자산을 연결하고 'AI대출금리케어' 서비스에 가입한 고객 가운데 선착순 3000명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 제공한다.





AD

추첨 이벤트도 함께 진행한다. NH마이데이터 내 'AI대출금리케어' 서비스 가입 고객을 대상으로 추첨을 통해 시그니엘 숙박권(5명), 에어팟 4세대(10명), 배달의민족 3만원 상품권(100명), 올리브영 1만원 상품권(500명) 등을 증정한다. 타 금융기관 자산을 연결한 고객은 추첨 시 당첨 확률이 높아지며, 두 이벤트는 중복 당첨도 가능하다. 김주식 NH농협은행 AI데이터부문 부행장은 "앞으로도 AI·데이터 기반 금융 서비스를 통해 고객이 체감할 수 있도록 실질적인 혜택을 넓혀 나가겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>