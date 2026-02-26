엔씨소프트 '리니지 클래식' 누적 매출 400억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 동시 접속자 수 32만명 넘어서

PC방 점유율 2위·MMORPG서 1위

엔씨소프트는 '리니지 클래식'이 출시 20여일 만에 누적 매출 400억원을 돌파했다고 26일 밝혔다.

'리니지 클래식'. 엔씨소프트 제공

지난 7일 출시 이후 일평균 21억원이 넘는 매출을 기록한 셈이다. 최대 동시 접속자 수는 32만명을 넘어섰다.

PC방 점유율은 지난 25일 기준 점유율 9.63%로, 국내 서비스 중인 PC 게임 중 2위를 기록하고 있다. 다중접속역할수행게임(MMORPG) 장르에서는 1위다.

유튜브에서는 '리니지 클래식' 영상 누적 조회 수가 1억4700만회를 돌파했다. MMORPG 장르에서 주로 활용되는 'BJ 프로모션' 마케팅 없이 달성한 수치라고 엔씨소프트는 전했다.





'리니지 클래식'은 엔씨소프트가 1998년부터 서비스 중인 '리니지' 초기 버전을 구현한 PC 게임이다.





