한국은행 광주전남, 황광명 신임 본부장 취임

황광명 신임 한국은행 광주전남본부장.

한국은행 광주전남본부는 황광명 전 북경사무소 사무소장이 신임 본부장으로 부임했다고 26일 밝혔다.

황광명 본부장은 장흥고, 서울대 경제학과를 졸업하고 1992년 한국은행에 입행했다. 이후 경제통계국, 조사국, 금융통화위원회실, 경제연구원, 국제국 등 주요 부서를 거쳤으며 이외에도 광주시청(파견) 등에서 근무했다. 지난 2009년에는 미시간 주립대학교(Michigan State University)에서 경제학 박사학위를 취득했다.

황 신임 본부장은 풍부한 경험과 뛰어난 직무수행 능력을 보유하고 있을 뿐만 아니라 온화하고 합리적인 성품으로 직원들로부터 신망이 두텁다는 평이다.





황 신임 본부장은 "지역 중소기업에 대한 원활한 자금 지원, 지역경제 현안에 대한 심도 있는 조사 연구 및 유관기관과의 협력 강화를 통해 지역경제 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.





