홍태용 김해시장, TPO 사무총장과 한국 지역회의·국제 관광 협력방안 논의

홍태용 경남 김해시장이 26일 시청을 찾은 강다은 글로벌도시 관광진흥기구(TPO) 사무총장과 만나 2026년 TPO 한국 지역회의 준비 상황과 국제 관광 협력 방안을 논의했다.

이번 만남은 지난해 9월 베트남에서 열린 TPO 총회에서 김해시가 차기 총회 개최지로 선정된 이후 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 두 사람은 ▲2026 TPO 한국 지역회의 세부 일정 확정 ▲2027 TPO 총회 준비 계획 ▲해외 청년 대상 한국 문화·언어 체험행사(K-CLIP) 연계 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

홍태용 경남 김해시장(왼쪽 세 번째)이 시청을 찾은 강다은 TPO 사무총장과 2027년 TPO 차기 총회 개최지를 알리는 손팻말을 들고 기념사진을 찍고 있다. 김해시 제공

'2026 TPO 한국 지역회의'는 국내 50개 TPO 회원도시 관계자와 관광 전문가들이 참여해 한국 관광 산업의 발전 방향을 논의하는 연례행사로, 올해 7월 김해시 일원에서 열린다.

시는 처음으로 한국 지역회의를 개최하는 만큼, 관광 거점 도시로서의 경쟁력과 매력을 국내외에 선보이는 데 역량을 집중한다.

2027년에 개최 예정인 TPO 총회의 성공적인 개최를 위해 협력 체계를 강화하고, 대규모 국제 관광 행사 유치로 도시브랜드를 한층 높일 방침이다.

TPO 총회는 2년마다 개최되는 기구 최대 행사로, 8개국 40여 개 도시에서 300여 명의 관광 관계자가 참가하는 국제회의이다.

시는 또 2026~2027년 TPO 공동회장 도시로서 향후 2년간 다양한 국제 행사에 참여하며 글로벌 관광 네트워크를 확대해 나갈 계획이다.

올해 예정된 ▲3월 경주 개최, 제46차 TPO 집행위원회(EXCOM) ▲7월 김해 개최, 한국 지역회의 ▲9월 대만 타이중 개최, 제10차 TPO 포럼 ▲10월 부산 개최, 제2회 글로벌 도시관광 서밋 등에 참석해 김해 관광자원을 국제사회에 적극적으로 알릴 생각이다.





홍 시장은 "TPO와의 긴밀한 협력을 바탕으로 오는 7월 한국 지역회의를 성공적으로 개최하고, 2027년 TPO 총회 준비에도 전력을 기울여 김해를 세계가 주목하는 관광도시로 도약시키는 전환점을 만들겠다"고 말했다.





