소상공인 단체 "대형마트 새벽배송은 사형선고…논의 중단하라"

재벌기업 온라인·새벽배송 허용 규탄 기자회견

"공식 협의체에 이해당사자 참여해야"

"골목상권은 우리 경제의 모세혈관입니다. 모세혈관이 막히면 몸 전체가 썩어들어갑니다."

소상공인들이 당정의 대형마트·준대규모점포 새벽배송 허용 움직임을 '골목상권에 대한 사형선고'로 정의하고 논의를 즉각 중단할 것을 촉구했다.

한국수퍼마켓협동조합연합회가 26일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 '재벌기업 온라인, 새벽배송 허용 규탄 기자회견'을 개최하고 있다. 중소기업중앙회

송유경 한국수퍼마켓협동조합연합회 회장은 26일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '재벌기업 온라인·새벽배송 허용 규탄 기자회견'에서 "지금 골목상권은 장사가 안되는 수준을 넘어 버티는 것 자체가 일인 참담한 생존의 벼랑 끝에 서 있다"며 "정치권이 '공정 경쟁'이라는 허울 좋은 명분 아래 유통산업발전법을 개악해 소상공인의 마지막 숨통을 조이려 하고 있다"고 강조했다.

이어 거대 온라인플랫폼의 독주를 막기 위해 대형마트 규제를 풀어야 한다는 당정의 논리에 대해 "빈대 잡으려고 초가삼간 태우는 격이며, 거대 공룡들의 싸움에 아무 죄 없는 중소 상인들이 왜 희생양이 되어야 하느냐"고 비판했다.

이날 한국수퍼마켓협동조합연합회의 권역별 회장단은 차례로 발언대에 올라 유통법 개정안의 부당함을 지적했다. 송홍철 경기인천권역 회장은 "재벌기업이 경영하는 대형마트와 기업형 슈퍼마켓이 심야 시간대 배송을 시작한다면, 도심 곳곳은 거대 물류 거점이 될 것이며 우리 동네 수퍼의 유일한 무기인 '근접성'과 '신속성'은 흔적도 없이 사라질 것"이라고 우려했다.

임길재 충청강원권역 회장은 "독점적 시장 구조는 또 다른 대기업에 특혜를 준다고 해결되지 않는다"며 "지금 시급히 손봐야 할 것은 소상공인을 보호해온 최소한의 규제가 아니라, 플랫폼의 독점 남용"이라고 꼬집었다.

연합회는 정부와 여당을 향해 대형마트 새벽배송 허용 논의를 즉각 중단하고, 온라인 플랫폼 규제 논의에 집중할 것을 촉구했다. 또 유통 구조 개편에 대한 논의를 수퍼마켓·전통시장 등 이해당사자가 참여하는 공식 협의체에서 처음부터 다시 논의할 것을 요구했다.





소상공업계 관계자는 "유통법 개악 시도가 철회될 때까지 전국 중소유통 종사자 가족 10만명과 함께 끝까지 싸우겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

