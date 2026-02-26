해상풍력 활성화 머리 맞댄다…해상풍력경쟁력강화위 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발전비용 절감·공급망 구축 등 논의

기후부2차관·김범석 교수 공동위원장 맡아

전남해상풍력1단지 전경. SK이노베이션 E&S

기후에너지환경부는 국내 해상풍력 경쟁력 확보를 위해 정부, 공공기관, 국내·외 기업과 학계, 민간 전문가 등 민·관이 함께 참여하는 '민·관 해상풍력 경쟁력 강화 위원회'를 구성하고 26일 오후 서울 중구에 있는 대한상공회의소에서 출범식을 개최했다.

이는 기후부가 작년 12월 10일 발표한 '해상풍력 인프라 확충 및 보급계획'에 대한 후속 조치의 일환이다.

해상풍력은 타 재생에너지원에 비해 대규모 발전단지 조성이 용이하고 발전량이 안정적인 특성 등으로 인해 태양광, 육상풍력과 더불어 핵심적인 재생에너지원으로 평가받고 있다.

세계풍력에너지협회(GWEC)에 따르면 해상풍력은 전 세계적으로 83.2GW가 설치됐으며 2034년까지는 현재의 5배가 넘는 441GW에 달하는 물량이 설치될 전망이다.

반면, 우리나라는 넓은 해역 면적과 양호한 풍속 등 유리한 여건에도 불구하고 높은 개발 비용과 부족한 인프라 공급망 등으로 인해 현재 보급 물량은 0.36GW로, 전체 허가 물량 34.3GW 대비 보급 실적은 저조한 상황이다.

기후부는 이러한 국내 해상풍력 보급 정체 상황을 타개하고 보급을 촉진할 효과적인 방법을 도출하기 위해 해상풍력 분야의 민간 전문가 및 기업, 학계 등과 '민·관 해상풍력 경쟁력 강화 위원회'를 구성해 발전비용 절감, 인프라·공급망 구축 방안 등을 심도 있게 논의할 계획이다.

해상풍력 경쟁력 강화위원회는 영국의 OWIC(Offshore Wind Industry Council)의 성공 사례를 벤치마킹해 민·관 거버넌스 구축 방식으로 운영된다.

이호현 기후부 2차관과 김범석 제주대학교 교수가 공동 의장을 맡으며 산하에 비용절감(분과장:조상민 한국공대 교수)·공급망 육성(강금석 에너지기술평가원 풍력PD)·인프라 구축(김은성 넥스트 부대표) 등 3개 분과로 구성된다. 각 분과는 10~15명의 위원으로 이뤄진다.

이날 출범식 후 이호현 차관 주재로 이어지는 회의에서는 위원회 세부 운영방안, 지난해 12월 10일 발표한 '해상풍력 인프라 확충 및 보급계획' 추진 현황 등에 대한 보고 및 논의가 이루어졌다.





이호현 기후부 2차관은 "해상풍력은 2035 국가온실가스감축목표(NDC) 및 2050 탄소중립 달성을 위해 반드시 활용해야 하는 에너지원"이라며, "위원회 논의를 바탕으로 우리나라 해상풍력 산업이 세계적 수준의 경쟁력을 확보해 재생에너지 대전환의 핵심축으로서의 역할을 넘어 수출산업화 등을 통해 대한민국의 미래 성장동력으로 자리잡기를 바란다"라고 밝혔다.





