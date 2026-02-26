현대건설·현대차, AI 모빌리티 맞손…단지 내 이동서비스 개발

26일 서울 종로구에 위치한 현대건설 본사 사옥에서 송명준 현대건설 인프라도시연구실장(왼쪽부터), 김수영 현대자동차 모빌리티사업실장, 오승민 현대건설 브랜드전략실장이 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 현대건설

현대건설은 현대자동차와 '모빌리티 기반 건설산업 특화 서비스 기획 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 26일 밝혔다.

이번 협약으로 두 회사는 주거단지 특성에 맞춘 이동 서비스를 같이 개발하기로 했다. 주거단지 유형이나 공간, 입주민 이동패턴을 분석해 시간대나 경로에 따라 이동 시나리오를 짜고 정류장·대기공간을 갖추기로 했다. 이러한 서비스를 운영하기 위한 법·제도도 같이 검토한다.

인공지능(AI) 기반 운영 모의시험을 거쳐 서비스 효율성과 이용 편의성도 따져본다. 데이터 기반으로 설계한 인프라·서비스 통합형 모빌리티 모델이라고 회사는 설명했다.

우선 수요응답교통(DRT) 서비스를 도입한다. DRT는 정해진 노선 없이 이용객의 요청에 따라 차량 경로가 실시간으로 조정되는 서비스다. AI를 활용해 수요 예측과 경로 최적화 기술을 도출, 단지 내 이동 수요에 유연하게 대응할 수 있다는 장점을 가진다. 현대차·기아는 2019년부터 셔클이라는 DRT 서비스 플랫폼을 운영하면서 검증을 마쳤다. 현대건설은 재건축을 추진 중인 압구정2구역 등 대규모 도심 단지 위주로 이 서비스를 도입하기로 했다.

현대건설 관계자는 "향후 입주민의 편리한 이동을 보장하고 차별화된 주거 경험을 제공하기 위해 DRT 외에도 다양한 AI 기반 모빌리티 서비스를 공동주택에 단계적으로 도입할 것"이라고 밝혔다.





현대건설은 압구정2구역 재건축 사업지에 로봇 친화형 단지를 조성하는 등 피지컬 AI를 다양한 방식으로 적용해 스마트시티 모델로 확장하겠다는 구상을 갖고 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

