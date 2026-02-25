김재원 경북지사 예비후보, 조용경 전 포스코엔지니어링 부회장 후원회장 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김재원 경북도지사 예비후보는 25일 조용경 전 포스코엔지니어링 대표이사 부회장을 후원회장으로 위촉했다

조용경 전 부회장은 경북 문경 출신으로 경기고와 서울대 법대를 졸업했으며 포스코 그룹의 성장과 함께해온 대표적인 산업 전문가로, 기업 경영과 공공 분야를 아우르는 폭넓은 경험을 갖춘 인물이다. 특히 포항의 철강 시대를 이끈 고(故) 박태준 포스코 회장과 오랜 기간 가까이에서 호흡을 맞추며 신뢰를 쌓아온 것으로 잘 알려져있다.

조용경 후원회장

또한 조 전 부회장은 박태준 회장이 정계에 진출해 활동하던 시절 비서실 차장 등을 역임하며 보좌했고, 산업 현장뿐 아니라 정치적 비전과 국가 발전 전략을 공유해 온 인연을 이어왔다.

포항제철을 세계적인 기업으로 성장시킨 박 회장의 국가관과 산업보국 철학을 가장 가까이에서 접한 인물 중 한 명이라는 평가를 받고 있는데 이러한 인연은 단순한 업무 관계를 넘어 오랜 신뢰와 동행의 관계로 이어져 왔다.

또한 조 전 부회장은 포스코엔지니어링 대표이사 부회장을 지내며 대형 프로젝트를 총괄했고, 대한민국의 대표적 경제자유구역인 인천 송도국제도시 개발을 기획하고 주도하는 등 국가 균형발전과 미래도시 조성에 핵심적인 역할을 수행했다. 이와함께 한국 트라이애슬론연맹 부회장 등을 역임하며 체육 발전과 사회공헌 활동에도 힘써왔다.





김재원 예비후보는 조용경 전 부회장과 서울대 법대 선후배로 오랜 기간 인연을 이어왔다며, 박태준 회장의 산업화 철학을 현장에서 실천해 온 분으로, 경북을 산업·혁신의 중심지로 재도약시키는 데 큰 역할을 해주실 것이라고 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

