[중화학ON]협회장 선출 앞둔 풍력업계…공급망 이슈 다시 부각

한국풍력산업협회 차기 회장직을 두고 업계 안팎의 시선이 엇갈리고 있습니다. 명운산업개발이 회장직에 도전하면서 일부에서는 우려를 제기하고 있습니다.

26일 업계에 따르면 협회는 오는 27일 이사회를 열어 차기 협회장사를 선출하기 위한 투표를 진행할 예정입니다. 명운산업개발이 회장직에 의지를 보이고 있는 것으로 전해집니다. 이번 이사회에서 안건이 통과되면 3월 정기총회 이후 김강학 명운산업개발 대표이사가 제8대 협회장을 맡게 되는 구조입니다.

다만 업계 일각에서는 신중론이 제기됩니다. 에너지 산업이 국가 에너지 안보 및 공급망과 직결된 분야인 만큼, 과거 사업 과정에서 제기된 논란을 충분히 짚고 넘어가야 한다는 주장입니다.

명운산업개발은 전남 영광 낙월해상풍력 사업 추진 당시 일부 중국산 기자재를 사용해 논란을 겪은 바 있습니다. 터빈의 경우 중국 국영 터빈 제조사 골드윈드가 인수한 기업의 모델을 적용했고, 해상과 육지를 연결하는 외부 해저케이블에는 중국 형통광전 제품이 사용됐습니다.

또한 당시 중국 국적 설치선이 정부 사전 허가 없이 작업을 진행하다 해경에 적발돼 공사가 일시 중단된 사례도 있었습니다. 이 과정에서 중국 자본 참여 여부를 둘러싼 의혹이 제기되기도 했습니다.

명운산업개발은 지난 1월 한 차례 협회장 공모에 참여했으나 추천위원회에서 부동의 결정이 내려졌습니다. 이후 재공모에 다시 참여한 것으로 알려졌습니다.

풍력업계 관계자는 "산업을 대표하는 협회장사인 만큼 상징성과 메시지가 중요하다"면서 "국내 공급망 강화가 과제로 떠오른 상황에서 업계 구성원들의 공감대가 충분히 형성될 필요가 있다"고 말했습니다.

이에 대해 명운산업개발 측은 "회장직 참여 여부에 대해 최종 검토 중"이라며 "아직 결정된 바는 없다"고 밝혔습니다.





이번 선출 과정은 특정 기업의 문제를 넘어, 국내 풍력 산업이 공급망과 산업 생태계 측면에서 어떤 방향성을 선택할 것인지에 대한 논의로도 이어질 전망입니다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

