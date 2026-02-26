[노필터 로봇]“좁은 공간은 2족이 답”…물에서도 걷는 로봇

조백규 국민대 교수팀, 2026 로봇종합학술대회 '레드쇼' 우수상

"정찰·탐사 로봇으로 충분한 가능성이 있다. 특히 세척 작업을 병행해야 하는 현장에서는 방수 로봇에 대한 수요가 분명히 있다."

조백규 국민대 교수가 레드쇼 우수상을 받은 모듈형 이족보행 로봇을 소개하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트

지난 6일 강원도 평창에서 열린 '2026 한국로봇종합학술대회(KRoC)'에서 레드쇼(RED Show) 일반 부문 우수상(한국로봇산업진흥원장상)을 받은 국민대 조백규 교수는 수상 직후 이렇게 말했다. 레드쇼는 학회 기간 중 국내 대학과 연구기관이 개발한 실제 로봇 시스템을 전시·시연하며 기술 완성도와 현장 적용 가능성을 평가하는 기술 시연 중심 프로그램이다.

조 교수 연구팀이 선보인 '지상·수중 환경에서 운용이 가능한 모듈형 2족 보행 로봇'은 단순한 실험용 플랫폼을 넘어 실제 산업 현장을 겨냥한 로봇이다.

이 로봇은 두 발로 서 있지만, 전통적인 휴머노이드 형태는 아니다. 4 족 로봇의 상체를 분리한 듯한 구조이지만, 두 다리만으로 보행이 가능하다. 조 교수는 현장에서 균형 제어 성능을 직접 시연하며 "발로 밀어보시라"고 말했다. 외부 충격에도 로봇은 비틀거리면서 자세를 회복하며 균형을 유지했다.









조 교수는 "4 족이 안정적인 것은 맞지만 우리는 모듈형 접근을 택했다"고 말했다. 해당 로봇은 두 대를 결합해 4 족 로봇으로 변환할 수 있다. 좁은 공간에서는 2족으로 이동하고, 필요시 합체해 안정성을 확보하는 방식이다.

이 로봇의 가장 큰 특징은 방수 설계다. 수중 환경에서도 운용이 가능해 지상과 물이 공존하는 환경, 특히 세척과 점검이 동시에 요구되는 산업 현장에서 활용 가능성을 보여줬다. 먼지나 오염이 많은 작업장에서도 사용하기에 적합하다는 설명이다.

조 교수는 "현재 한수원과도 적용 가능성을 논의 중"이라며 발전 설비 점검 등 특수 환경 투입 가능성을 언급했다. 그는 "공간이 매우 협소한 구간에서는 기존 4 족 로봇이 들어가기 어렵다. 2 족 구조가 오히려 유리하다"고 설명했다.

확장 개념은 더욱 열려 있다. 조 교수는 "합체 대상은 같은 로봇일 필요는 없다. 수레형 플랫폼과 결합하거나, 상부에 로봇 팔을 장착해 물자를 바로 내리는 형태도 가능하다. 무엇을 붙이느냐에 따라 전혀 다른 임무 로봇이 된다"고 부연했다.





조 교수는 로봇 개조 작업을 진행 중이다. 바퀴 모듈을 적용한 기동성 개선 업그레이드가 진행되고 있으며, 향후에는 액추에이터까지 자체 개발해 방수성과 출력 성능을 동시에 확보할 계획이다.





평창=백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

