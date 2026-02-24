'공천대가 1억' 강선우 체포동의안 가결

본회의서 찬성 164표·반대 87표
강선우 "1억, 인생 걸 가치 없다"
'공천헌금 1억 수수' 혐의로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원의 체포동의안이 24일 국회에서 가결됐다.
이날 국회 본회의에 상정된 강 의원 체포동의안은 여야 의원 263명의 무기명 투표 결과 찬성 164명, 반대 87명으로 가결됐다. 기권은 3명, 무효는 9명이다.
범야권인 국민의힘(105명)과 개혁신당(3명)은 전원 찬성 가능성이 높고 '돈공천' 문제를 제기해 온 조국혁신당(12명)도 찬성을 권고적 당론으로 의결했다. 반면 민주당은 당론을 정하지 않고 자율 투표에 맡기기로 했다.
강 의원은 지방선거를 앞두고 민주당 서울시당 공천관리위원 신분으로 2022년 1월7일 서울 소재 호텔에서 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 이후 강 의원의 의견 개진으로 김 전 시의원은 단수공천을 받은 뒤 당선됐다.
표결을 앞두고 강 의원은 신상발언을 통해 "다섯차례에 걸쳐 총 3억2200만원을 반환했다"면서 "그런 제가 1억을 요구했다고 한다. 1억은 제 정치생명을, 제 인생을 걸 어떤 가치도 없다"고 반박했다.
그러면서 "2022년 1월 대선을 앞두고 지역보좌관이 좋은 사람을 소개해 주겠다고 해 김 전 시의원을 처음 만났고 의례적으로 건네진 선물은 무심한 습관에 잊혔다"며 "2022년 4월20일 서울시당 공관위 회의에서 청년인 여성 후보를 찾아 멋지게 선거를 치러보겠다고 하자 곧바로 김 전 시의원으로부터 강한 항의 전화가 왔고 그제야 그 선물이 돈이라는 것을 알게 됐다"고 설명했다.
지금 뜨는 뉴스
정성호 법무부 장관은 체포 필요성을 설명하면서 "강 의원은 혐의를 부인하고 있으나 공여자 및 참고인의 진술, 1억원의 사용처, 관련 녹취록 및 해당 공천 결과 등 증거에 의해 혐의가 인정된다"며 "사안의 중대성과 도주 또는 증거인멸 우려 등에 비춰 구속을 필요로 하는 사유가 있다"고 했다.
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>