중진공, 'K-뷰티론'으로 화장품 산업 유동성 더한다

우수 화장품 브랜드사 생산자금 지원 확대

2026년 예산 400억원 편성

중소벤처기업진흥공단은 '2026년 중소기업 K-뷰티론' 자금 지원을 시작한다고 24일 밝혔다.

26일부터 사업 신청·접수를 시작하는 'K-뷰티론'은 선제적 제품 생산 후 대금을 회수하는 화장품 산업의 특성을 고려해 확정된 발주서를 근거로 생산자금을 지원하는 정책자금이다. 이는 주문을 확보하고도 초기 생산 비용 마련에 어려움을 겪는 화장품 중소기업의 자금 애로를 해소하기 위해 도입됐다.

경남 진주시 중진공 본사

지난해 신설된 'K-뷰티론'은 사업 시행 6개월 만에 융자예산 200억원을 183개사에 전액 집행하며 현장의 높은 자금 수요를 확인했다. 또한 지원기업의 수출액은 이전보다 18.8% 증가하고, 수출기업 수도 24.8% 늘어나 정책금융이 K-뷰티 수출 경쟁력 강화로 이어지는 성과를 거뒀다.

올해는 예산을 전년 대비 2배 확대한 400억원으로 편성했다. 또 현장 의견을 수렴해 지원 조건을 완화하고 지원 범위를 확대한다. 주요 변경사항은 ▲1회당 지원 한도를 기존의 최대 1억원에서 1억5000만원으로 확대 ▲화장품 생산비뿐만 아니라 용기·펌프 등 화장품 '필수 부자재 비용'도 지원 범위에 포함 ▲지원금액의 의무 사용기간(대출일로부터 대출금 집행완료 기간)을 기존 6개월에서 12개월로 연장 ▲제품생산 이외 마케팅, 물류 등의 목적으로 사용 가능한 비율을 기존 20%에서 30%로 상향 등이다.





아울러 유망 중소 브랜드사의 신청 진입장벽 완화를 위해 지난해 하반기부터 수주기업의 추천 없이도 신청 가능하도록 개선했으며, 이에 따라 중소 브랜드사는 확정된 발주서만으로도 자금 신청을 할 수 있다. 강석진 중진공 이사장은 "국내 화장품 산업은 'K-컬쳐'를 기반으로 글로벌 경쟁력을 넓혀가고 있다"며 "K-뷰티론을 통해 국내 우수 화장품 브랜드사의 창의적인 제품과 혁신적인 기술력이 세계 소비자와 만나는 연결고리가 되도록 다방면에서 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

