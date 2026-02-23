함양 산불 '44시간 만에' 주불진화 완료…인명피해 無

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 함양 산불의 주불진화가 발생 44시간 만에 완료됐다. 산불에 따른 인명피해는 없는 것으로 확인된다.

산림청 중앙사고수습본부는 23일 오후 5시를 기해 경남 함양 산불 주불진화를 완료했다고 밝혔다. 산불은 지난 21일 오후 9시 14분께 경남 함양군 마천면 창원리 일원에서 발생했다. 주불진화는 산불 발생 후 44시간 만에 완료됐다.

산림영향구역은 234㏊로 추정되며 인명 피해는 없는 것으로 파악된다. 산불 원인은 현재 조사 중이다.

23일 새벽 함양 산불 현장에서 산림청 산불재난특수진화대가 산불 진화활동을 벌이고 있다. 산림청

앞서 산림당국은 산불 발생 후 22일 오전 4시 '산불 확산 대응 1단계', 22일 오후 10시 30분 '산불 확산 대응 2단계'를 연이어 발령했다.

또 재난성 대형 산불로 확산될 우려가 커지면서 22일 오후 10시부터는 산불현장 통합지휘 권한을 산림청장으로 전환했다.

통합지휘를 맡으면서 산림당국은 산불진화를 위해 경남도, 함양군과 행정안전부·국방부·소방청·경찰청·기상청·국립공원공단 등 산불유관기관과 협력했다.

현장에는 산불진화 헬기 총 115대, 진화장비 총 250대, 진화인력 1600여명 등이 투입됐다. 마을 보호와 산불 확산 저지를 위해 산불진화헬기로 산불지연제(리타던트) 3만6000ℓ를 살포하는 등 선제적 차단 조치도 병행했다.

무엇보다 산불 발생 후 산불확산예측 결과에 맞춰 피해지 인근 마을 주민 134명을 유림면 어울림체육관 등으로 대피시킨 결과 인명 피해를 예방할 수 있었다는 게 산림당국의 설명이다.





박은식 산림청장 직무대리는 "잔불정리와 뒷불감시를 통해 산불 상황이 완전히 종료될 때까지 산불이 재발하지 않도록 만전을 기하겠다"며 "전국적으로 건조한 날씨와 강한 바람이 지속되는 만큼 국민도 산불 예방에 각별히 유의해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

