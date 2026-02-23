이장우 시장 "이재명 대통령과 정부 여당에 주민투표 강력 촉구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대전 시민들 71.6% 주민 투표 필요"



"지방 분권에 맞는 재정, 조직, 인사, 사업과 관련된 법안 안에 법률로 확실히 담아야"

이장우 대전시장(사진=모석봉 기자)

이장우 대전시장이 23일 시청 브리핑룸에서 대전충남 행정통합 여론 조사 관련 긴급 기자 회견을 열고 "대전 시민의 71.6%가 주민 투표가 필요하다는 여론 조사 결과가 나왔다"며 "이재명 대통령과 정부 여당에 주민 투표 실시를 강력하게 촉구한다"고 밝혔다.

이어 "통합에 대한 충분한 숙의 시간을 가져야 된다는 시민들의 의견을 받아들여 행정통합을 근본적으로 지방 분권에 맞는 재정, 조직, 인사, 사업과 관련된 법안 안에 법률로 확실하게 담아서 지역의 혼란이 없을 때까지 논의를 충분히 해 통합하는 게 맞다"고 강조했다.

이 시장은 "밀어 붙이기식 행정통합은 즉각 중단하고 대전 시민과 충남 도민들의 의견과 충분한 숙의 시간을 가지면서 진행을 해야 된다"며 "대통령과 정부 여당, 적극적으로 추진하는 정치 조직은 즉각 중단할 것과 충분한 숙의 시간을 갖고 논의를 하도록 촉구한다"고 했다.

그러면서 "시민들이 우려하는 사항에 대해 지금 즉시 통합이라는 왜곡된 구조로 동의할 수 없다"며 "민주당은 그동안 우군처럼 여겨 왔던 여권 시민단체부터 설득하기 바란다"고 했다.

이어 "대전참여자치연대, 대전경제정의실천시민연합, 천안아산경제정의실천시민연합, 대전시민사회연구소, 대전공동체 운동연합, 대전마을활동가포럼, 대전시민의회 포럼, 정의당, 소상공인연합회, 시민사랑협의회 등 그동안 일부 여권 지지층까지 반대를 하는 상황에 대해서 뼈아프게 생각하고 이에 대한 논의를 즉각 중단할 것을 요구한다"고 밝혔다.





끝으로 "일부 인센티브나 이런 압박성 구조로 하는 통합에 대해 단호하게 반대한다"며 "근본적으로 지방분권, 지역등권, 세계 도시들과 경쟁할 수 있는 구조 등 이런 것들을 확실히 갖춘 통합을 해야 된다"고 거듭 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

