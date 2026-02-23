[특징주] AI 수요 폭증 기대감에 삼화콘덴서 25%대 강세

삼성전기, 코칩 등 MLCC 관련주 동방 상승

인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 핵심 부품인 적층세라믹콘덴서(MLCC) 관련 사업을 펼치는 삼화콘덴서 주가가 강세다.

23일 오전 10시48분 기준 삼화콘덴서 주가는 전 거래일 대비 25.43% 오른 5만5000원을 기록했다. 코칩(19.99%), 삼성전기(14.19%) 등 관련 기업 주가도 함께 오르고 있다.

AI 서버와 데이터센터 증설이 본격화하면서 전기 회로에 전류가 안정적으로 흐르도록 제어하는 MLCC의 수요 확대 기대감이 반영된 것으로 보인다. 올해는 공급 부족 가능성까지 나오면서 가격 상승 기대감이 커지고 있다. AI 적용 확대로 데이터센터 및 서버에서 전력 사용량이 늘면서 수요가 증가하고, 스마트폰과 PC 영역에서도 AI기기로 교체 수요가 발생할 수 있기 때문이다.





업계에 따르면 AI 서버 1대에 탑재되는 MLCC는 약 3만개로, 일반 서버 대비 100배 수준에 달하는 것으로 추산된다. 휴머노이드 및 산업용 로봇 역시 기기당 최소 1만개 이상의 MLCC가 필요한 것으로 전해졌다. 고도의 연산을 할수록 고사양 MLCC 수요가 늘어나고, 공급은 한정적인 상황에서 가격을 올리면서 관련 업체들의 수익성이 올라갈 수 있다는 기대감이 쌓이고 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

