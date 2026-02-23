中 러시아 무기 지원했나…"벨라루스에 로켓탄 생산라인 수출 정황"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

닛케이, 계약 관련 문서 입수

향후 미국·유럽 대중 정책 영향 줄듯

중국 국유기업이 러시아 동맹국 벨라루스에 대규모 로켓탄 생산라인을 수출한 정황이 드러났다. 우크라이나 전쟁과 관련한 대러 지원에 관여하지 않겠다는 기존 입장과 배치된다. 미국과 유럽의 대중 압박이 강해질 가능성이 커졌다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 중국과 벨라루스 기업 간 수출입 계약 관련 문서를 입수했다고 23일 보도했다.

러시아 탱크부대가 옛 우크라이나 영토였던 루한스크에서 기동훈련을 하고있다. 연합뉴스.

문서에 따르면 중국 국영 기업 전자수출입공사(CEIEC)는 2023년 12월 20일 베이징에서 벨라루스 국영 방산업체 ZTEM과 이런 계약을 체결했다. 122㎜ 로켓탄 탄두 부품의 생산라인을 설계하고 공급한다는 내용이다. 신설되는 생산라인은 탄두에 TNT 등 화약을 채우는 주요 공정을 담당할 것으로 알려졌다.

ZTEM측은 2680만달러(386억원)를 위안화로 지급한다고 계약서에 명시했다. 중국 측 전문가가 벨라루스 공장에 파견돼 시제품 500발 제조에 참여하며, 이후에는 현지에 잔류하며 벨라루스 직원들을 감독한다는 내용도 담겼다.

닛케이는 "생산라인에서 제조하는 탄두 부품은 러시아 수출을 전제로 하는 것으로 보인다"고 전했다. 관련 문서에 따르면 ZTEM은 2023년 10월 러시아 인증기관의 심사를 거쳐 122㎜ 로켓용 기폭장치 운송 케이스 적합 인증을 취득했다. 나아가 새로 생산되는 탄두는 러시아군의 다연장 로켓포 'BM-21 그라드'의 사양과 일치하는 것으로 나타났다.

영국왕립합동군사연구소(RUSI)는 2024년 6월 보고서에서 러시아의 122㎜ 로켓포 탄 연간 생산량이 50만 발을 넘을 것으로 전망했다. 벨라루스 공장에서 생산된 물량이 전량 러시아에 공급될 경우 러시아 전체 연간 생산량의 약 20%에 해당하는 규모라고 닛케이는 덧붙였다.

중국은 러시아의 우크라이나 침공과 관련, 무기 공급에 관여하지 않는다는 입장을 고수해왔다. 러시아에 수출하는 품목도 민생품에 한정한다고 밝힌 바 있다. 이는 미국과 유럽의 대중 정책에 영향을 줄 수 있다고 닛케이는 짚었다. 특히 오는 4월 방중을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령의 협상 카드에 영향을 미칠 수 있다는 가능성도 나온다. 닛케이는 "중국의 국제 협력을 얻지 못하는 상황이 드러나면서 미국과 중국의 강경 여론이 높아질 것으로 보인다"고 덧붙였다.





한편 CEIEC는 닛케이의 문의에 답변하지 않았으며, ZTEM 관계자도 "특수한 생산시설로 질문에 대해 답할 수 없다"고 일축했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

