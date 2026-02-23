드리미, 프리미엄 로봇청소기 'X60 시리즈' 론칭 티저 공개

AI 기반 자율형 청소 시스템 탑재

다음달 8일까지 사전 관심등록 프로모션

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지가 차세대 프리미엄 로봇청소기 'X60 울트라(X60 Ultra)', 'X60 마스터(X60 Master)' 등 X60 시리즈의 정식 출시를 앞두고 론칭 티저를 공개했다고 23일 밝혔다.

드리미프리미엄 로봇청소기 ‘X60 울트라(X60 Ultra)’. 드리미

이번 제품은 청소 과정을 넘어 결과 자체에 집중하는 새로운 프리미엄 청소 기준을 제시하며, 사용자의 개입 없이 스스로 판단하고 실행하는 자율형 가전으로서의 기능을 강화했다.

드리미 X60 Ultra는 인공지능(AI) 기술을 기반으로 정교한 청소 성능과 슬림한 디자인을 동시에 구현한 프리미엄 모델이다. 드리미의 '자동화 스마트홈' 비전을 토대로 단순한 청소 기기를 넘어 사용자가 일상의 업무를 효율적으로 관리할 수 있도록 스스로 인식·판단·수행하는 자율형 가전으로 설계됐다.

AI 블루라이트 광학 스캔 시스템과 120° 고정밀 듀얼 카메라를 탑재해 바닥 오염 상태를 실시간으로 감지하고 상황에 맞는 최적의 청소 방식을 자동으로 수행한다. 특히 본체 높이 7.95cm의 초슬림 설계와 수납식 DToF 센서를 적용해 소파·침대 하부 등 낮은 공간까지 빈틈없이 청소할 수 있도록 제작됐다.

성능 면에서도 업계 최고 수준인 최대 3만5000파스칼(Pa)의 흡입력과 하이퍼스트림(HyperStream™) 엉킴 방지 듀얼 브러시 2.0을 탑재해 효율성을 높였다. 가격 정책 면에서는 기존 플래그십 모델 대비 경쟁력 있는 가격대를 책정했다. X60 Ultra는 129만원, 직배수 전용 모델인 X60 Master는 139만원으로 출시된다.

본격적인 출시에 앞서 드리미는 이날부터 다음 달 8일까지 공식 웹사이트를 통해 사전 관심등록 프로모션을 운영한다. 등록 고객에게는 추첨을 통해 X60 Ultra·Master, LIVO 음식물처리기, 백화점 상품권 1만원권, 네이버페이 포인트 1000원 등 다양한 경품을 증정할 예정이다. 또한 관심등록 후 온·오프라인 매장에서 제품을 구매할 경우 무료 설치 서비스 등 추가 혜택이 제공된다.

드리미 관계자는 "X60 Ultra는 AI 기반 청소 판단 기술을 한층 강화한 프리미엄 모델이면서도, 보다 많은 소비자가 경험할 수 있도록 가격 경쟁력을 함께 갖춘 제품"이라며 "이번 사전예약을 통해 X60 Ultra가 제시하는 새로운 프리미엄 청소 기준을 미리 경험해 보길 바란다"고 말했다.





한편, X60 Ultra는 다음달 6일부터 주요 백화점 매장에서 상담 및 사전 체험이 가능하다. 다음달 9일 네이버 라이브 채널을 통해 온라인에 정식 출시될 예정이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

