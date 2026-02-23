반도체가 이끈 수출 호조…"9개월 연속 수출 플러스 전망"(종합)

관세청, 2월 1~20일 수출입 현황

조업일수 부족에도 전체 수출 23.5% 늘어

'슈퍼사이클 반도체' 134.1%↑

슈퍼사이클에 힘입은 반도체 호황에 이달 수출이 증가세를 보이고 있다. 올해는 지난해와 달리 설 연휴가 2월에 포함된 탓에 조업일수가 2.5일 부족했음에도 전체 수출은 23% 넘는 증가를 기록했다. 정부는 2월 전체적으로도 플러스를 보이며 지난해 6월부터 시작된 수출 증가세가 9개월 연속 이어질 것으로 전망했다.

23일 관세청이 발표한 '2월 1~20일 수출입 현황'에 따르면 이 기간 수출액은 435억달러로 전년 동기 대비 23.5% 늘었다. 이는 같은 기간 기준 역대 최대실적이다. 종전 최대치는 지난해 12월 1~20일 기록한 430억달러였다.

경기 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다. 강진형 기자

조업일수는 13일로 지난해 동기(15.5일)보다 2.5일 적었다. 이를 고려한 일평균수출액은 33억5000만달러로 47.3% 증가했다.

품목별로는 전년 동기 대비 반도체(134.1%)와 석유제품(10.5%), 컴퓨터 주변기기(129.2%) 등은 증가, 승용차(-26.6%) 등 감소했다. 이에 따라 반도체 수출 비중은 34.7%로 16.4%포인트 커졌다. 중국(30.8%)과 미국(21.9%), 베트남(17.6%), 유럽연합(EU·11.4%), 대만(76.4%) 등 10대 주요 국가로의 수출이 모두 늘었다.

이달 20일까지 수입은 386억달러로 전년 동기 대비 11.7% 증가했다. 반도체(19.2%)와 원유(0.8%), 반도체 제조장비(28.5%) 등은 증가했다. 10대 수입품목 중 기계류(-6.0%)만 감소했다. 국가별로는 중국(38.6%)과 EU(10.5%), 베트남(32.4%), 대만(8.5%) 등으로부터의 수입은 늘었고, 미국(-3.2%)과 일본(-9.2%) 등은 줄었다.

2월 1~20일 무역수지는 49억4900만달러 흑자를 기록했다. 이에 따라 올해 1월1일부터 이달 20일까지의 누적 무역흑자는 136억6400만달러가 됐다.





산업통상부 관계자는 "반도체 수출이 많이 늘어나면서 조업일수 부족에도 이달 20일까지 수출이 증가세를 보였다"며 "2월 전체적으로도 조업일수가 지난해 동기보다 3일 부족하지만, 이 같은 추세라면 증가세를 유지하며 수출이 9개월 연속 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.





