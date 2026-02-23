[특징주]"돈도 잘벌고 배당도 잘 준다"…이지홀딩스, 29%↑

이지홀딩스의 배당 확대 소식에 주가가 29%대 급등했다.
23일 오전 9시 20분 기준 이지홀딩스 주식은 전 거래일 대비 29.97%(1780원) 오른 7720원에 거래되고 있다.
이날 신한투자증권은 이지홀딩스에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 대비 13% 상향한 6800원으로 설정했다.
김태훈·최승환 신한투자증권 연구원은 "감액배당으로 강화된 주주환원과 향후 별도 기준 배당성향 40% 수준의 배당금 지급에 대한 약속은 벨류에이션 목표치를 올리기에 충분하다"며 "올해 예상 매출액과 영업이익은 각각 3조5000억원, 1992억원으로 호실적이 예상되고, 순자산가치에 대한 부담이 있지만 팜스토리 등 자회사 배당이 증가해 주가가 상승하는 선순환이 이어질 것"이라고 분석했다.
이들 연구원은 "이지홀딩스의 배당 기준일은 다음달 10일로 다음달 6일 장 마감까지 보유 시 주당 배당금 1361원을 지급한다고 공시했다"며 "지난 20일 종가 기준 배당 수익률 22.9%였고 감액 배당으로 이번 배당금은 비과세돼 일반 배당의 27%와 같은 효과"라고 했다.
이어 "배당 규모만 878억원으로 감액 배당 재원을 전부 활용한 일회성 배당으로, 향후 별도 기준 배당성향 40%를 넘는 배당이 전망된다"며 "주당 배당금 역시 2021년 50원에서 2022년 75원, 2023년 120원, 2024년 250원, 지난해 1361원으로 매년 확대 추세"라고 덧붙였다.
호실적도 예상된다. 이들은 "지난해 매출은 전년 동기 대비 4.2% 오른 3조4000억원, 영업이익은 전년 동기 대비 35% 오른 1665억원으로 창사 최대 실적이 전망된다"며 "국내 돼지고기 가격이 전년동기대비 +9.1%로 높은 가격을 유지했으며 주요 사료 원재료인 옥수수, 대두박 가격이 하향 안정화되는 등 개선된 실적이 주주환원으로 이어지고 있다"고 했다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
